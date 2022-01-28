«Гент» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (30.01.2022)

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вчера, 12:06

Ставки букмекеров

«Гент» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.88. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.82 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Антверпен» показывает достойные результаты и не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате Бельгии. Благодаря таким результатом коллектив вышел на третье место в турнирной таблице и набрал 44 очка, что на 10 пунктов меньше, чем у лидера «Юнион Сент-Жиллуаз». Команду ждет непростой выездной поединок, но футболисты постараются приложить максимум усилий, чтобы набрать очки и не отставать от прямых конкурентов. В последнем туре чемпионата Бельгии «Антверпен» сыграл вничью с «Сент-Трюйденом» (1:1), а ранее обыграл «Остенде» (2:1).

«Гент» давно не проигрывал в чемпионате, но большинство матчей сводит к ничейному результату, что не дает набирать большое количество очков. Так, с 37 набранными баллами команда занимает только пятое место и пока не может догнать лидеров турнирной таблицы. Коллектив имеет хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (36:25), но во многих поединках ему не хватает концентрации в последние минуты поединков. Два последних матча «Гента» завершились ничьими с «Остенде» (1:1) и «Шарлеруа» (0:0).

Информация для ставок

Последние четыре матча «Гента» в чемпионате завершились ничейным результатом

«Антверпен» забивает на выезде уже 16 матчей подряд

«Антверпен» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Гента»

Четыре последние встречи между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Гент» уже потерял много очков и на данный момент коллектив настроен только на победу. Матч с «Антверпеном» может стать хорошим шансом для игроков исправить ситуацию. Предполагаем, что хозяева в этом матче смогут набрать важные три очка. Сделать ставку на победу «Гента» можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Фонбет.