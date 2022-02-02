«Гент» — «Брюгге». Прогноз на матч кубка Бельгии (02.02.2022)

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02 февраля 2022, 10:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Брюгге» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Брюгге» неуверенно выступает в чемпионате Бельгии и может потерять вторую позицию, а отставание от лидера и вовсе составляет девять пунктов. Тем не менее, кубок Бельгии является совершенно другим турниром и к полуфинальной стадии коллектив относится очень серьезно. Клуб имеет возможность побороться за трофей, который хотя бы частично может компенсировать возможную неудачу в чемпионате. В прошлом матче чемпионата «Брюгге» обыграл «Кортрейк» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0).

«Гент» попал в небольшой кризис и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда держится на шестом месте с 37 очками, однако если не улучшить результаты, совсем скоро она свое место отдаст сопернику и опустится ниже по турнирной таблице. В полуфинале кубка Бельгии против чемпиона страны у клуба есть хорошая возможность пройти в финал и вновь обрести уверенность в собственных силах. Две последние встречи «Гента» завершились поражением от «Антверпена» (0:1) и ничьей с «Остенде» (1:1).

Информация для ставок

«Брюгге» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах, а «Гент» уступил в трех поединках

«Гент» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

«Гент» выиграл три из четырех последних поединков с «Брюгге»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Обе команды постараются сыграть первым номером и контролировать игру. Предполагаем, что забитые голы появятся в игре довольно быстро и матч завершится результативно. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.