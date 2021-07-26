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Германия — Кот-д'Ивуар. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

вчера, 21:12

28 июля пройдет матч третьего тура групповой стадии Олимпийских игр между сборными Германии и Кот-д'Ивуара. Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом грядущего противостояния букмекеры считают Германию. Поставить на победу немцев букмекерская контора Мелбет предложила по коэффициенту 2.13. Поставить на успех Кот-д'Ивуара можно по коэффициенту 3.58, а ничья находится на отметке 3.62.

Эксперты букмекерской конторы также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Германия занимает третье место в группе D, набрав три очка в двух поединках квартета. Немцы начали турнир неудачно, уступив Бразилии со счетом 2:4. Сохранить шансы на выход в раунд плей-офф Германия сумела благодаря успешному поединку против Саудовской Аравии. В нем сборной удалось вырвать победу (3:2) благодаря решающему голу на 75-й минуте встречи.

Кот-д'Ивуар, набравший четыре очка, делит с Бразилией первую строчку в группе. Команда уступает прямому конкуренту за счет худшей разницы забитых и пропущенных голов, а для прохода в раунд плей-офф «слонам» достаточно не проиграть в предстоящем поединке. В стартовом туре группы Кот-д'Ивуар оформил победу над Саудовской Аравией (2:1). Затем команда сенсационно избежала поражения в противостоянии с бразильцами (0:0).

Информация для ставок

  • В 2 матчах сборной Германии на турнире выиграла ставка ТБ (2,5)
  • В 2 поединках Кот-д'Ивуара в группе в первом тайме фиксировалась ничья
  • Германия пропускала по 2 гола в обоих матчах квартета

Прогноз

Кот-д'Ивуар в предстоящем матче наверняка сыграет на результат, как это было во встрече против Бразилии. Если африканцы окопаются всем составом в защите, Германии будет сложно добиться положительного результата, который нужен номинальным хозяевам встречи. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Олимпийских игр.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.48 2.06 1.83 1.56 2.50
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