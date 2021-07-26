Германия — Кот-д'Ивуар. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

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вчера, 21:12

28 июля пройдет матч третьего тура групповой стадии Олимпийских игр между сборными Германии и Кот-д'Ивуара. Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом грядущего противостояния букмекеры считают Германию. Поставить на победу немцев букмекерская контора Мелбет предложила по коэффициенту 2.13. Поставить на успех Кот-д'Ивуара можно по коэффициенту 3.58, а ничья находится на отметке 3.62.

Эксперты букмекерской конторы также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Германия занимает третье место в группе D, набрав три очка в двух поединках квартета. Немцы начали турнир неудачно, уступив Бразилии со счетом 2:4. Сохранить шансы на выход в раунд плей-офф Германия сумела благодаря успешному поединку против Саудовской Аравии. В нем сборной удалось вырвать победу (3:2) благодаря решающему голу на 75-й минуте встречи.

Кот-д'Ивуар, набравший четыре очка, делит с Бразилией первую строчку в группе. Команда уступает прямому конкуренту за счет худшей разницы забитых и пропущенных голов, а для прохода в раунд плей-офф «слонам» достаточно не проиграть в предстоящем поединке. В стартовом туре группы Кот-д'Ивуар оформил победу над Саудовской Аравией (2:1). Затем команда сенсационно избежала поражения в противостоянии с бразильцами (0:0).

Информация для ставок

В 2 матчах сборной Германии на турнире выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) В 2 поединках Кот-д'Ивуара в группе в первом тайме фиксировалась ничья

Германия пропускала по 2 гола в обоих матчах квартета

Прогноз

Кот-д'Ивуар в предстоящем матче наверняка сыграет на результат, как это было во встрече против Бразилии. Если африканцы окопаются всем составом в защите, Германии будет сложно добиться положительного результата, который нужен номинальным хозяевам встречи. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Олимпийских игр.