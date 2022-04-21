«Лейпциг» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

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вчера, 16:15

Ставки букмекеров

Хозяева очевидные фавориты этой встречи. Ставки в пользу победы «Лейпцига» букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.50. Шансы «Униона» одержать викторию оцениваются в 6.70, а поставить на ничью можно по котировке 4.30.

Если анализировать линию голов, то в ней небольшое преимущество на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по цене 1.90, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Лейпциг» занимает третье место чемпионата, имея активную серию из трех побед. В общей сложности в текущем розыгрыше Бундеслиги «быки» показали такие результаты: 16 выигранных встреч, шесть ничейных и восемь поражений.

В последнем матче лиги «Лейпциг» одержал домашнюю победу над «Унионом» (2:1). Также команда пробилась в полуфинал Лиги Европы, одолев на выезде «Аталанту» (2:0) после домашней ничьи (1:1).

«Унион» находится в зоне еврокубков, замыкая первую шестерку турнирной таблице. Команда осуществила серьезный рывок, выиграв три встречи кряду в чемпионате Германии: «Кельн» (1:0), «Герта» (4:1) и «Айнтрахт» (2:0). Менее успешные результаты у «Униона» в гостях, где берлинский клуб уступал в четырех из прошлых пяти случаев.

Информация для ставок

«Лейпциг» выиграл 10 из 15 домашних матчей чемпионата Германии

«Унион» проиграл все 6 гостевых матчей на поле «Лейпцига»

Команды сыграли на ТБ (2,5) голов в 4 из последних 5 очных встреч

Прогноз

«Кельн» стабильно терпит неудачи на поле предстоящего соперника. Учитывая форму «Лейпцига», рекомендуем ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.