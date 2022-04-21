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«Лейпциг» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

вчера, 16:15
Лейпциг

Ставки букмекеров

Хозяева очевидные фавориты этой встречи. Ставки в пользу победы «Лейпцига» букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.50. Шансы «Униона» одержать викторию оцениваются в 6.70, а поставить на ничью можно по котировке 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.326.94
Фонбет 1.50 4.15 6.70
Мелбет 1.55 4.44 6.85
1XBET 1.55 4.44 6.85
BetBoom 1.53 4.22 7.06

Если анализировать линию голов, то в ней небольшое преимущество на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по цене 1.90, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Лейпциг» занимает третье место чемпионата, имея активную серию из трех побед. В общей сложности в текущем розыгрыше Бундеслиги «быки» показали такие результаты: 16 выигранных встреч, шесть ничейных и восемь поражений.

В последнем матче лиги «Лейпциг» одержал домашнюю победу над «Унионом» (2:1). Также команда пробилась в полуфинал Лиги Европы, одолев на выезде «Аталанту» (2:0) после домашней ничьи (1:1).

«Унион» находится в зоне еврокубков, замыкая первую шестерку турнирной таблице. Команда осуществила серьезный рывок, выиграв три встречи кряду в чемпионате Германии: «Кельн» (1:0), «Герта» (4:1) и «Айнтрахт» (2:0). Менее успешные результаты у «Униона» в гостях, где берлинский клуб уступал в четырех из прошлых пяти случаев.

Информация для ставок

  • «Лейпциг» выиграл 10 из 15 домашних матчей чемпионата Германии
  • «Унион» проиграл все 6 гостевых матчей на поле «Лейпцига»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) голов в 4 из последних 5 очных встреч

Прогноз

«Кельн» стабильно терпит неудачи на поле предстоящего соперника. Учитывая форму «Лейпцига», рекомендуем ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.47 1.97 1.93 1.54 2.63
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:47
Супер матч будет. 👍😉
Gahi
Gahi
вчера в 23:39
Победа команды "РБЛейпциг" и тотал больше 2,5 в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 21:31
Унион в первом круге обыграл "быков" 2-1, но тогда Лейпциг тренировал Марш, тогда как с Тедеско команда добавила по всем направлениям. Интенсивный тема игры, баланс между линиями, форма Нкунку на острие и поддержка трибун должны помочь хозяевам выйти в финал кубка Германии. РБ интереснее в плане состава, мощно выглядит команда хозяев по сезону и сейчас в частности, так что на классе не совсем стабильный Унион, который часто ломается под давлением, дожимать "быки" должны.
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