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«Нюрнберг» — «Шальке». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.05.2022)

вчера, 11:27
Шальке

Ставки букмекеров

Линия основных ставок, которую на этот матч выкатила букмекерская контора Фонбет, выглядит следующим образом: победа «Нюрнберга» играется по коэффициенту 3.10, за ничью выставлена цена 3.80, а победа «Шальке», которые считается фаворитом, идет по котировке 2.08.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.343.882.12
Мелбет 3.14 4.02 2.06
BetBoom 3.20 3.80 2.09

Эксперты также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

«Нюрнберг» не смог претендовать на призовые места чемпионата. Набрав 51 балл, клуб без турнирных задач занимает седьмое место в общем зачете.

По ходу завершающего сезона футболисты «Нюрнберга» провели 14 победных матчей, девять ничейных встреч и допустили 10 поражений. Выделим, что в четырех предыдущих турах клуб не обыгрывал соперников, а в последней игре был зафиксирован проигрыш от «Хольштайна» (0:3).

«Шальке» официально вернулся в элиту немецкого футбола. Клуб, набрав 62 балла, гарантировал себе первое или второе место, являясь лидером турнирной таблицы накануне последнего тура.

В активе футболистов «Шальке» 19 победных матчей, пять ничьих и пять поражений. В двух предыдущих турах чемпионата команда обыграла «Зандхаузен» (2:1) и «Санкт-Паули» (3:2).

Информация для ставок

  • «Шальке» выиграл 9 из 16 гостевых матчей в этом сезоне
  • «Шальке» побеждал «Нюрнберг» в 4 из последних 5 очных встреч
  • Команды обменивались голами в 5 прошлых очных матчах

Прогноз

Футболисты «Шальке» наверняка намерены завершить сезон чемпионским титулом. Поэтому, рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 2.08 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.46 2.28 1.66
Мелбет 2.82 1.41
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 13:34
Победа команды гостей или ничья в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 11:48
Гости выиграют этот матч
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