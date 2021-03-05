«Герта» — «Аугсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.03.2021)

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05 марта 2021, 07:45

В 24-м туре Бундеслиги «Герта» на своем поле принимает «Аугсбург» Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Герта» считается фаворитом в данной встрече за счет домашнего поля. Поставить на победу команды из Берлина можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.02. Ставка на победу «Аугсбурга» доступна за 3.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.5.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 2.15 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов, и котировку 1.75 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Герта» играет безнадежно уже несколько матчей подряд в Бундеслиге и по набранным очкам сравнялась с командами из зоны вылета. Столичная команда не может найти свою игру, что грозит им понижением в классе в случае продолжения неудач. В прошлом туре «Герта» проиграла «Вольфсбургу» (0:2), а немного ранее крупно уступила «РБ Лейпциг» (0:3).

У «Аугсбурга», в отличие от команды из Берлина, дела обстоят немного лучше. В активе команды 26 очков и 13-е место в чемпионате. В последних двух турах команда набрала 4 очка и прервала свою обидную серию поражений в Бундеслиге, а отрыв от зоны вылета теперь насчитывает 8 пунктов. В прошлом туре «Аугсбург» победил «Майнц» (1:0), а неделей ранее поделил очки с «Байером» (1:1).

Информация для ставок

«Герта» не побеждает в девяти матчах чемпионата подряд

«Аугсбург» проиграл четыре из последних семи матчей на выезде

«Герта» выиграла три из четырех последних встреч с «Аугсбургом».

Три из четырех последних матчей «Герты» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Герта» играет дома и очень нуждается в очках. Скорее всего, команда не будет раскрываться и рисковать, чтобы дождаться ошибки соперника. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2.5 мячей. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.