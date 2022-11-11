«Герта» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2022)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать за 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Герта» набрала всего три балла в пяти последних турах Бундеслиги и вновь вернулась в зону вылета к большому разочарованию своих болельщиков. Сейчас столичная команда занимает 16 место с 11 баллами. В домашней встрече с «Кельном», коллективу очень нужна победа, чтобы вернуть уверенность в своих силах и подняться вверх по таблице. В прошлом туре «Герта» проиграла на выезде «Штутгарту» (1:2), а ранее уступила «Баварии» (2:3).

«Кельн» сдал в результатах и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда занимает 12 место с 17 очками в Бундеслиге и в этом сезоне побороться за зону еврокубков будет гораздо сложнее, чем раньше. В прошлом туре чемпионата Германии «Кельн» на своем поле проиграл «Байеру», а несколькими днями ранее не смог выиграть у «Фрайбурга» (0:2).

Информация для ставок

«Герта» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Кельн» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

Шесть из восьми последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Герта» проиграла два последних матча с «Кельном»

Прогноз

Оба коллектива не радуют своих болельщиков в последнее время, поэтому встреча между ними обещает быть очень напряженной и сложной. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.