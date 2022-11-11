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«Герта» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2022)

вчера, 11:00
Кельн

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать за 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.263.733.21
Мелбет 2.31 3.78 3.14
1XBET 2.31 3.78 3.14

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Герта» набрала всего три балла в пяти последних турах Бундеслиги и вновь вернулась в зону вылета к большому разочарованию своих болельщиков. Сейчас столичная команда занимает 16 место с 11 баллами. В домашней встрече с «Кельном», коллективу очень нужна победа, чтобы вернуть уверенность в своих силах и подняться вверх по таблице. В прошлом туре «Герта» проиграла на выезде «Штутгарту» (1:2), а ранее уступила «Баварии» (2:3).

«Кельн» сдал в результатах и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда занимает 12 место с 17 очками в Бундеслиге и в этом сезоне побороться за зону еврокубков будет гораздо сложнее, чем раньше. В прошлом туре чемпионата Германии «Кельн» на своем поле проиграл «Байеру», а несколькими днями ранее не смог выиграть у «Фрайбурга» (0:2).

Информация для ставок

  • «Герта» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Кельн» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде
  • Шесть из восьми последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Герта» проиграла два последних матча с «Кельном»

Прогноз

Оба коллектива не радуют своих болельщиков в последнее время, поэтому встреча между ними обещает быть очень напряженной и сложной. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.62 1.32 2.27 1.70 1.78 2.14
Мелбет 2.23 1.77
1XBET 2.18 1.80
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:25
Возможен ничейный результат
Гость
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