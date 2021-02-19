«Герта» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (21.02.2021)

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вчера, 23:21

В 22-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Герте». Предлагаем прогноз и обзоры ставок букмекеров на встречу, которая состоится 21 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.68. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать за 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.74.

Форма команд

«РБ Лейпциг» проводит хороший сезон и сократил свое отставание от «Баварии» до пяти очков. Но несколько дней назад команда уступила «Ливерпулю» в 1/8 финала Лиги Чемпионов (0:2). Можно сделать вывод, что настроение у подопечных Нагельсманна будет подавленное. В последних играх Бундеслиги «РБ Лейпциг» обыграл «Аугсбург» (2:1) и «Шальке» (3:0).

«Герта» последний раз побеждала еще в начале января. Клуб из Берлина занимает 15-е место и не может оторваться от зоны вылета. В прошлом туре «Герта» сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1), а немного ранее минимально уступила дома «Баварии» (0:1).

Информация для ставок

· «РБ Лейпциг» выиграл шесть последних матчей из десяти во всех турнирах.

· «Герта» не может выиграть семь матчей в чемпионате.

· «Герта» не может выиграть у «Лейпцига» уже шесть матчей.

· «Герта» проиграла три домашних матча подряд.

Прогноз

«Герта» пребывает в кризисе и над командой нависла серьезная угроза вылета из Бундеслиги. Тем не менее команда вряд ли сможет навязать серьезную конкуренцию «Лейпцигу». Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой -1 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.15