«Герта» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2021)

В перенесенном матче второго тура чемпионата Германии «Вольфсбург» приедет в гости к «Герте» из Берлина. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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1 : 2
завершен
вчера, 16:30
Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.37. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.
Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.01. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Вольфсбург» занял четвертое место в прошлом сезоне и уже через месяц начнет свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда выиграла стартовый тур, благодаря чему обрела уверенность в себе и теперь приложит все усилия, чтобы продолжать стабильно набирать очки в чемпионате. В прошлом туре «Вольфсбург» минимально обыграл «Бохум» (1:0), а немного ранее в Кубке Германии команда неожиданно уступила «Пройссен Мюнстер» (0:2).
«Герта» стартовала с поражения в новом сезоне, команде необходимо перестраиваться и набирать очки в следующих турах, чтобы не очутиться в зоне вылета вновь. Коллектив из Берлина отлично провел межсезонье, не проиграв ни одного контрольного поединка, а вот в первом туре Бундеслиги клуб уступил на выезде «Кельну» (1:3). Несколькими днями ранее «Герта» обыграла «Меппен» в Кубке Германии (1:0) и прошла в следующий раунд.
Информация для ставок
- «Герта» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Вольфсбург» потерпел семь поражений
- Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей
- «Вольфсбург» забивал в восьми из десяти последних выездных матчей
- «Герта» не может обыграть «Вольфсбург» на своем поле уже четыре матча подряд
Прогноз
«Герта» будет играть аккуратно, не будет идти вперед большими силами. Предполагаем, что «Вольфсбург» постарается сыграть первым номером и добыть победу, но все же рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составит 2.01.
Ранее букмекеры предложили комбинированную ставку на матч Серии А.