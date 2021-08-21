«Герта» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (21.08.2021)

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вчера, 13:26

В перенесенном матче второго тура чемпионата Германии «Вольфсбург» приедет в гости к «Герте» из Берлина. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.37. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.01. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Вольфсбург» занял четвертое место в прошлом сезоне и уже через месяц начнет свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов. Команда выиграла стартовый тур, благодаря чему обрела уверенность в себе и теперь приложит все усилия, чтобы продолжать стабильно набирать очки в чемпионате. В прошлом туре «Вольфсбург» минимально обыграл «Бохум» (1:0), а немного ранее в Кубке Германии команда неожиданно уступила «Пройссен Мюнстер» (0:2).

«Герта» стартовала с поражения в новом сезоне, команде необходимо перестраиваться и набирать очки в следующих турах, чтобы не очутиться в зоне вылета вновь. Коллектив из Берлина отлично провел межсезонье, не проиграв ни одного контрольного поединка, а вот в первом туре Бундеслиги клуб уступил на выезде «Кельну» (1:3). Несколькими днями ранее «Герта» обыграла «Меппен» в Кубке Германии (1:0) и прошла в следующий раунд.

Информация для ставок

«Герта» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Вольфсбург» потерпел семь поражений

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

«Вольфсбург» забивал в восьми из десяти последних выездных матчей

«Герта» не может обыграть «Вольфсбург» на своем поле уже четыре матча подряд

Прогноз

«Герта» будет играть аккуратно, не будет идти вперед большими силами. Предполагаем, что «Вольфсбург» постарается сыграть первым номером и добыть победу, но все же рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составит 2.01.

Ранее букмекеры предложили комбинированную ставку на матч Серии А.