Гондурас – Гренада. Прогноз на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ (14.07.2021)

Сборные Гондураса и Гренады сыграют между собой в 1-м туре группового раунда Золотого Кубка КОНКАКАФ. Вашему внимаю прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 06:10
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает Гондурас неоспоримым фаворитом этой встречи. Ставки на победу номинальных хозяев принимаются по коэффициенту 1.11. Вероятность ничьей оценивается в 8.4. Победа Гренады представлена коэффициентом 24.00.
Букмекер склоняется к результативному исходу противостояния. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.66, ТМ (2,5) – 2.31.
Форма команд
В 2021 году Гондурас завоевал бронзовые медали Лиги Наций КОНКАКАФ. В полуфинале турнира сборная с минимальным счетом уступила США (0:1), а в поединке за третье место ей удалось одолеть Коста-Рику (2:2, 5:4 — пенальти). Последний матч сборная Гондураса провела 13 июня. В товарищеской встрече с Мексикой была зафиксирована нулевая ничья.
Гренада в этом году выступала исключительно в матчах квалификации ЧМ-2022. В четырех проведенных поединках команде удалось оформить только одну победу – над Американскими Виргинскими островами (1:0). В трех остальных матчах Гренада потерпела неудачи, уступив Сальвадору (0:2), Антигуа и Барбуда (0:1) и Монтсеррату (1:2).
Информация для ставок
- Гондурас одержал 5 побед в 8 предыдущих домашних матчах во всех турнирах
- Соперники встречались дважды, и оба раза сильнее был Гондурас – 4:0 и 7:1
- Сборная Гренады не забивала в 4 последних выездных играх
Прогноз
Встречаются соперники разного уровня. Гондурас намного опытней и сильней, нежели Гренада, которая до матчей 2021 года на протяжении двух лет не проводила официальные и товарищеские поединки. Учитывая разницу в классе, предлагаем поставить на победу Гондураса с учетом форы (-1,5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.
Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход в матче квалификации Лиги чемпионов.