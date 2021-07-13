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Гондурас – Гренада. Прогноз на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ (14.07.2021)

вчера, 05:36

Сборные Гондураса и Гренады сыграют между собой в 1-м туре группового раунда Золотого Кубка КОНКАКАФ. Вашему внимаю прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.05 11.00 45.00
Мелбет 1.06 11.50 30.00
1XBET 1.06 11.00 32.00
BetBoom 1.08 9.00 35.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Гондурас неоспоримым фаворитом этой встречи. Ставки на победу номинальных хозяев принимаются по коэффициенту 1.11. Вероятность ничьей оценивается в 8.4. Победа Гренады представлена коэффициентом 24.00.

Букмекер склоняется к результативному исходу противостояния. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.66, ТМ (2,5) – 2.31.

Форма команд

В 2021 году Гондурас завоевал бронзовые медали Лиги Наций КОНКАКАФ. В полуфинале турнира сборная с минимальным счетом уступила США (0:1), а в поединке за третье место ей удалось одолеть Коста-Рику (2:2, 5:4 — пенальти). Последний матч сборная Гондураса провела 13 июня. В товарищеской встрече с Мексикой была зафиксирована нулевая ничья.

Гренада в этом году выступала исключительно в матчах квалификации ЧМ-2022. В четырех проведенных поединках команде удалось оформить только одну победу – над Американскими Виргинскими островами (1:0). В трех остальных матчах Гренада потерпела неудачи, уступив Сальвадору (0:2), Антигуа и Барбуда (0:1) и Монтсеррату (1:2).

Информация для ставок

  • Гондурас одержал 5 побед в 8 предыдущих домашних матчах во всех турнирах
  • Соперники встречались дважды, и оба раза сильнее был Гондурас – 4:0 и 7:1
  • Сборная Гренады не забивала в 4 последних выездных играх

Прогноз

Встречаются соперники разного уровня. Гондурас намного опытней и сильней, нежели Гренада, которая до матчей 2021 года на протяжении двух лет не проводила официальные и товарищеские поединки. Учитывая разницу в классе, предлагаем поставить на победу Гондураса с учетом форы (-1,5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход в матче квалификации Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.43 2.25 1.66
Лига Ставок 2.34 1.55
Мелбет 2.85 1.39
1XBET 2.66 1.44
BetBoom 4.90 1.15 2.65 1.43 2.12 1.66
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:44
Победа хозяев
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