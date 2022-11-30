«Гранада» — «Алавес». Прогноз на матч Сегунды (02.12.2022)

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вчера, 14:51

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.1. На ничейный результат можно поставить по 3.15, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.9

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.92. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 2.18.

Форма команд

«Гранада» выиграла всего один матч из пяти последних туров Сегунды, что не может радовать болельщиков, которые надеются на возвращение коллектива в Ла Лигу. На данный момент клуб занимает восьмое место с набранными 25 баллами и на два пункта отстает от зоны плей-офф. В прошлом туре «Гранада» минимально уступила на выезде «Леганесу» (0:1), а ранее разгромила на своем поле «Альбасете» (4:0).

«Алавес» удерживает лидерство в Сегунде и набрал уже 34 балла, что на три больше, чем у ближайшего соперника. Команда не проигрывает уже несколько матчей подряд и вселяет надежду в болельщиков, что сможет быть вернуться в Ла Лигу, в которой она выступала совсем недавно. В прошлом туре «Алавес» обыграл на своем поле «Вильярреал (Б)» (2:0), а ранее разошелся миром с «Эйбаром» (0:0).

Информация для ставок

«Алавес» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Гранада» выиграла только четыре поединка из десяти последних матчей

«Алавес» проиграл «Гранаде» шесть из семи последних матчей

Шесть из восьми последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Алавес» имеет не очень приятную статистику с «Гранадой», но в этой ситуации имеет отличный шанс ее улучшить. Предлагаем поверить в гостей и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.9.