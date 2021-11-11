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Греция – Испания. Прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 года (11.11.2021)

11 ноября 2021, 17:48

Интересную встречу двух национальных сборных подарит нам квалификация ЧМ-2022, где Испания приедет в гости к Греции. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Греция
Испания
0 : 1
завершен
11 ноября 2021, 22:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.724.341.44
Фонбет 7.70 4.25 1.47
Мелбет 7.13 4.42 1.51
1XBET 9.80 4.86 1.41
BetBoom 6.78 4.15 1.50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом этого матча является сборная Испании. Команда играет гостевой поединок, а поставить на ее победу с форой (-1) можно по коэффициенту 1.75. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 8.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.42.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на ТМ 3 можно по коэффициенту 1.71. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

Греция продолжат бороться за второе место в группе, но шансы у коллектива мизерные, скорее всего, следующий чемпионат мира пройдет без греков. Команда в минувших турах квалификации сразилась на выезде с Грузией и добыла победу (2:0), а также побывала в гостях у шведов, которым уступила (0:2).

Испания упорно пытается вытеснить с первой строчки шведов и получить прямую путевку в Катар. В прошлом туре квалификации испанцы без проблем переиграли Косово (2:0), а затем боролись за трофей Лиги Наций, но уступили в финальном поединке сборной Франции со счетом 1:2.

Информация для ставок

  • Греция одержала две победы в крайних пяти матчах
  • У Испании три победы и три поражения в последних шести играх (с учетом серии пенальти)
  • Минувшая очная встреча состоялась в марте и завершилась вничью (1:1)
  • Шесть из восьми крайних поединков и Испании, и Греции завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Испания несомненный фаворит и обязательно подтвердит это на футбольном поле. Команда возьмет мяч под свой контроль, обязательно воплотит преимущество в забитые голы и продолжит борьбу за первое место в группе. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 Испании в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.97 1.93
1XBET 1.96 1.98
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shlomo
shlomo
11 ноября в 21:06
Испания выиграет этот матч
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