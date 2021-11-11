Греция – Испания. Прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 года (11.11.2021)

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11 ноября 2021, 17:48

Интересную встречу двух национальных сборных подарит нам квалификация ЧМ -2022, где Испания приедет в гости к Греции. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом этого матча является сборная Испании. Команда играет гостевой поединок, а поставить на ее победу с форой (-1) можно по коэффициенту 1.75. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 8.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.42.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на ТМ 3 можно по коэффициенту 1.71. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

Греция продолжат бороться за второе место в группе, но шансы у коллектива мизерные, скорее всего, следующий чемпионат мира пройдет без греков. Команда в минувших турах квалификации сразилась на выезде с Грузией и добыла победу (2:0), а также побывала в гостях у шведов, которым уступила (0:2).

Испания упорно пытается вытеснить с первой строчки шведов и получить прямую путевку в Катар. В прошлом туре квалификации испанцы без проблем переиграли Косово (2:0), а затем боролись за трофей Лиги Наций, но уступили в финальном поединке сборной Франции со счетом 1:2.

Информация для ставок

Греция одержала две победы в крайних пяти матчах

У Испании три победы и три поражения в последних шести играх (с учетом серии пенальти)

Минувшая очная встреча состоялась в марте и завершилась вничью (1:1)

Шесть из восьми крайних поединков и Испании, и Греции завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Испания несомненный фаворит и обязательно подтвердит это на футбольном поле. Команда возьмет мяч под свой контроль, обязательно воплотит преимущество в забитые голы и продолжит борьбу за первое место в группе. Предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 Испании в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.