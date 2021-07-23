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«Гремио» — «Америка Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (24.07.2021)

вчера, 09:58

«Гремио» встретится с «Америкой» в рамках очередного тура чемпионата Бразилии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.823.594.83
Мелбет 1.87 3.52 4.40
1XBET 1.87 3.52 4.40

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Гремио». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу гостей по 4.60.

Форма команд

«Гремио» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала всего шесть баллов, у клуба одна победа, три ничьих и шесть поражений. Также команда забила пять мячей и пропустила 12 голов. В последних матчах «Гремио» выглядит не лучшим образом.

«Америка Минейро» в этом сезоне расположилась на 18-й строчке. Команда набрала всего девять баллов. В активе этого клуба — две победы, три ничьих и семь поражений. Команда забила девять голов и пропустила 17 мячей. В последних поединках у клуба не очень хорошо получается навязывать борьбу своим оппонентам, клуб регулярно теряет очки и проигрывает в простых ситуациях.

Информация для ставок

● «Гремио» выиграл два матча из последних пяти
● «Америка» не может выиграть три матча кряду
● «Гремио» забил один гол в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход или победа «Америки» по коэффициенту 2.00.

Недавно букмекеры предлагали неплохой коэффициент на победу «Рубина» в матче РПЛ против «Спартака».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.70 2.22
Мелбет 1.68 2.29
1XBET 1.69 2.29
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Все комментарии
bta2u4fu23yp
bta2u4fu23yp
вчера в 17:50
Гремио (Порту-Алегри) выиграет матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:00
Возможна ничья
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