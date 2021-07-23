«Гремио» — «Америка Минейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (24.07.2021)

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вчера, 09:58

«Гремио» встретится с «Америкой» в рамках очередного тура чемпионата Бразилии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Гремио». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу гостей по 4.60.

Форма команд

«Гремио» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала всего шесть баллов, у клуба одна победа, три ничьих и шесть поражений. Также команда забила пять мячей и пропустила 12 голов. В последних матчах «Гремио» выглядит не лучшим образом.

«Америка Минейро» в этом сезоне расположилась на 18-й строчке. Команда набрала всего девять баллов. В активе этого клуба — две победы, три ничьих и семь поражений. Команда забила девять голов и пропустила 17 мячей. В последних поединках у клуба не очень хорошо получается навязывать борьбу своим оппонентам, клуб регулярно теряет очки и проигрывает в простых ситуациях.

Информация для ставок

● «Гремио» выиграл два матча из последних пяти

● «Америка» не может выиграть три матча кряду

● «Гремио» забил один гол в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничейный исход или победа «Америки» по коэффициенту 2.00.