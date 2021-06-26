«Гремио» — «Форталеза». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (28.06.21)

В рамках седьмого тура бразильской Серии A «Гремио» в Порту-Алегри сыграет против «Форталезы». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который будет сыгран 28 июня 2021 года.
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завтра, 02:00
Ставки букмекеров
Фаворитом грядущей встречи идут хозяева поля. Ставки на победу «Гремио» букмекерская компания Мелбет принимает по коэффициенту 1.82. Поставить на ничью можно по коэффициенту 3.45, а возможная победа «Форталезы» оценивается котировкой 4.75. Букмекеры не ждут от команд много забитых голов. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.61, ТБ(2,5) – 2.46.
Форма команд
«Гремио» плохо начал новый сезон бразильского чемпионата. Проведя четыре игры в лиге, команда пополнила свой актив лишь на один балл. Случилось это в прошлом туре, когда была зафиксирована ничья во встрече с «Сантосом» (2:2). Прежде «Гремио» потерпел три стартовых поражения, уступив «Спорт Ресифи» (0:1), «Атлетико» Паранаэнсе (0:1) и «Сеаре» (2:3). В общем зачете команда замыкает турнирную таблицу.
«Форталеза» взяла неплохой старт в бразильском чемпионате. К предстоящему туру команда подходит на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков в шести турах. Но после трех побед кряду команда несколько сбавила обороты. В прошлом туре «Форталеза» потерпела первое поражение, а перед этим разошлась миром с «Флуминенсе» (1:1) и «Атлетико» Гойаниенсе (0:0).
Информация для ставок
- В 6 из 7 последних встреч команд выигрывала ставка ТМ(2,5)
- «Гремио» не побеждал в 5 прошлых матчах чемпионата Бразилии
- «Форталеза» не выигрывала в 5 последних гостевых играх на поле «Гремио»
Прогноз
К очному противостоянию команды подходят с багажом неудач. Свои провалы «Гремио» и «Форталеза» попытаются исправить в этой встрече, поэтому от команд стоит ожидать активных действий в атаке. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предлагали поставить на ничейный результат в матче Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии по коэффициенту 3.22.