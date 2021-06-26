«Гремио» — «Форталеза». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (28.06.21)

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вчера, 22:14

В рамках седьмого тура бразильской Серии A «Гремио» в Порту-Алегри сыграет против «Форталезы». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который будет сыгран 28 июня 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом грядущей встречи идут хозяева поля. Ставки на победу «Гремио» букмекерская компания Мелбет принимает по коэффициенту 1.82. Поставить на ничью можно по коэффициенту 3.45, а возможная победа «Форталезы» оценивается котировкой 4.75. Букмекеры не ждут от команд много забитых голов. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.46.

Форма команд

«Гремио» плохо начал новый сезон бразильского чемпионата. Проведя четыре игры в лиге, команда пополнила свой актив лишь на один балл. Случилось это в прошлом туре, когда была зафиксирована ничья во встрече с «Сантосом» (2:2). Прежде «Гремио» потерпел три стартовых поражения, уступив «Спорт Ресифи» (0:1), «Атлетико» Паранаэнсе (0:1) и «Сеаре» (2:3). В общем зачете команда замыкает турнирную таблицу.

«Форталеза» взяла неплохой старт в бразильском чемпионате. К предстоящему туру команда подходит на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков в шести турах. Но после трех побед кряду команда несколько сбавила обороты. В прошлом туре «Форталеза» потерпела первое поражение, а перед этим разошлась миром с «Флуминенсе» (1:1) и «Атлетико» Гойаниенсе (0:0).

Информация для ставок

В 6 из 7 последних встреч команд выигрывала ставка ТМ(2,5)

«Гремио» не побеждал в 5 прошлых матчах чемпионата Бразилии

«Форталеза» не выигрывала в 5 последних гостевых играх на поле «Гремио»

Прогноз

К очному противостоянию команды подходят с багажом неудач. Свои провалы «Гремио» и «Форталеза» попытаются исправить в этой встрече, поэтому от команд стоит ожидать активных действий в атаке. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить на ничейный результат в матче Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии по коэффициенту 3.22.