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«Гройтер Фюрт» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

вчера, 11:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение именно гостям. На победу «Герты» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа «Гройтер Фюрт» принесет игрокам выигрыш по 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.063.372.51
Фонбет 2.95 3.35 2.45
Мелбет 2.97 3.58 2.50
BetBoom 2.99 3.34 2.50

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Герта» идет на 14 месте в турнирной таблице Бундеслиги и смогла одержать всего одну победу в пяти последних турах. Такой расклад полностью не устраивает руководство и болельщиков клуба, который нуждается в кардинальных переменах. Берлинский клуб пропустил 43 мяча, что является вторым снизу результатом в чемпионате и является большой проблемой для команды. В прошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее крупно проиграла на своем стадионе «Баварии» (1:4).

«Гройтер Фюрт» прервал свою серию без поражений в прошлом туре, но кардинально ситуацию изменить не смог. Команда осталась на последнем месте с 10 очками в активе, что на восемь пунктов меньше, чем у ближайшего преследователя. Команде тяжело конкурировать с большинством соперников, однако в предстоящем матче у нее будет хороший шанс сократить свое отставание. Два последних поединка «Гройтер Фюрт» завершил поражением от «Вольфсбурга» (1:4) и домашней победой над «Майнцом» (2:1).

Информация для ставок

  • «Герта» проиграла четыре раза в десяти последних матчах, а «Гройтер Фюрт» уступил в пяти поединках
  • Пять из шести последних матчей «Герты» завершились исходом «обе забьют»
  • В матче первого круга между командами сильнее оказалась «Герта» (2:1)

Прогноз

Оба коллектива обязаны бороться за очки в каждом матче, чтобы подняться как можно выше по турнирной таблице. Предполагаем, что болельщики увидят много мячей в «перестрелке» аутсайдеров. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно сделать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 1.92 1.99 1.52 2.69
Фонбет 1.87 1.95
Мелбет 1.93 2.01
Все комментарии
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вчера в 14:50
Футбольный клуб «Герта» выиграет матч.
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вчера в 14:50
Футбольный клуб «Герта» одержит победу.
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