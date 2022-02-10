«Гройтер Фюрт» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (12.02.2022)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение именно гостям. На победу «Герты» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа «Гройтер Фюрт» принесет игрокам выигрыш по 3.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Герта» идет на 14 месте в турнирной таблице Бундеслиги и смогла одержать всего одну победу в пяти последних турах. Такой расклад полностью не устраивает руководство и болельщиков клуба, который нуждается в кардинальных переменах. Берлинский клуб пропустил 43 мяча, что является вторым снизу результатом в чемпионате и является большой проблемой для команды. В прошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее крупно проиграла на своем стадионе «Баварии» (1:4).

«Гройтер Фюрт» прервал свою серию без поражений в прошлом туре, но кардинально ситуацию изменить не смог. Команда осталась на последнем месте с 10 очками в активе, что на восемь пунктов меньше, чем у ближайшего преследователя. Команде тяжело конкурировать с большинством соперников, однако в предстоящем матче у нее будет хороший шанс сократить свое отставание. Два последних поединка «Гройтер Фюрт» завершил поражением от «Вольфсбурга» (1:4) и домашней победой над «Майнцом» (2:1).

Информация для ставок

«Герта» проиграла четыре раза в десяти последних матчах, а «Гройтер Фюрт» уступил в пяти поединках

Пять из шести последних матчей «Герты» завершились исходом «обе забьют»

В матче первого круга между командами сильнее оказалась «Герта» (2:1)

Прогноз

Оба коллектива обязаны бороться за очки в каждом матче, чтобы подняться как можно выше по турнирной таблице. Предполагаем, что болельщики увидят много мячей в «перестрелке» аутсайдеров. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно сделать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.