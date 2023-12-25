«Хаддерсфилд» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

Ставки букмекеров
«Блэкберн» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по 2.15. На успех «Хаддерсфилда» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2, в то время как ничья стоит 3.65.
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сегодня, 18:00
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.72. Коэффициент на ТМ 2.5 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 2.13.
Форма команд
«Хаддерсфилд» точно не рассчитывает на повышение в нынешнем сезоне и переживает о том, как сохранить место во втором английском дивизионе. Команда занимает лишь 21 место с 22 баллами и опережает зону вылета всего на два пункта. В домашней встрече с «Блэкберном» хозяевам важно набрать очки, поэтому встреча будет напряженной. Два последних матча клуба завершились поражением от «Норвича» (0:2) и ничьей с «Миллуол» (1:1).
«Блэкберн» не до конца демонстрирует те результаты, которые ждут болельщики, но перспективы у клуба при стабильном наборе очков определенно есть. Команда идет на 14 месте с 31 баллом и всего на пять пунктов отстает от зоны плей-офф. Победа в этом выездном матче определенно поможет гостям продвинуться выше по таблице. В прошлой игре «Блэкберн» проиграл на своем поле «Уотфорду» (1:2), а ранее был разгромлен «Саутгемптоном» (0:4).
Информация для ставок
- «Хаддерсфилд» выиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Блэкберн» проиграл шесть из десяти поединков на выезде
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Восемь из десяти личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Блэкберн» и «Хаддерсфилд» очень неуверенно играют в последних матчах и поэтому предсказать итог их встречи очень сложно. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.