«Хаддерсфилд» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

1703505795

вчера, 15:03

Ставки букмекеров

«Блэкберн» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по 2.15. На успех «Хаддерсфилда» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.2, в то время как ничья стоит 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.72. Коэффициент на ТМ 2.5 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 2.13.

Форма команд

«Хаддерсфилд» точно не рассчитывает на повышение в нынешнем сезоне и переживает о том, как сохранить место во втором английском дивизионе. Команда занимает лишь 21 место с 22 баллами и опережает зону вылета всего на два пункта. В домашней встрече с «Блэкберном» хозяевам важно набрать очки, поэтому встреча будет напряженной. Два последних матча клуба завершились поражением от «Норвича» (0:2) и ничьей с «Миллуол» (1:1).

«Блэкберн» не до конца демонстрирует те результаты, которые ждут болельщики, но перспективы у клуба при стабильном наборе очков определенно есть. Команда идет на 14 месте с 31 баллом и всего на пять пунктов отстает от зоны плей-офф. Победа в этом выездном матче определенно поможет гостям продвинуться выше по таблице. В прошлой игре «Блэкберн» проиграл на своем поле «Уотфорду» (1:2), а ранее был разгромлен «Саутгемптоном» (0:4).

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» выиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Блэкберн» проиграл шесть из десяти поединков на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Восемь из десяти личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Блэкберн» и «Хаддерсфилд» очень неуверенно играют в последних матчах и поэтому предсказать итог их встречи очень сложно. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.