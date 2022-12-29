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«Хетафе» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.12.2022)

сегодня, 00:03
Мальорка

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хетафе». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.8. Победа «Мальорки» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.912.783.15
Лига Ставок 2.75 2.90 3.00
Мелбет 2.76 3.14 3.00
1XBET 2.84 2.85 3.20

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.6.

Форма команд

«Хетафе» выиграл только один поединок из пяти последних в Ла Лиге, однако старается цепляться за очки в любой ситуации, чтобы не возвращаться в зону вылета. Перед стартом очередного тура чемпионата коллектив занимает 15 место с 14 баллами и опережает идущего в «красной зоне» ближайшего соперника всего на три очка. В прошлой встрече кубка Испании «Хетафе» обыграл «Диосесаньос» (2:0), а в товарищеской игре уступил «Гвадалахаре» (0:1).

«Мальорка» набрала 10 баллов в пяти последних турах и можно сделать вывод, что дела у команды идут немного живее. Клуб занимает 11 место с 19 баллами и находится всего в пяти пунктах даже от зоны еврокубков. Тем не менее, главная задача у гостей на сезон – сохранить место в Ла Лиге. В кубке Испании «Мальорка» минимально одолела на выезде «Реал Унион» (1:0), а в товарищеской встрече уступила итальянской «Болонье» (1:2).

Информация для ставок

  • «Мальорка» одержала уже пять побед подряд на выезде
  • «Хетафе» выиграл только две игры в основное время из десяти последних матчей
  • «Хетафе» выиграл три из пяти последних матчей с «Мальоркой»
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

«Мальорка» неплохо показывает себя в выездных поединках и вполне может побороться за победу в этот футбольный вечер. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на гостей по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.59 2.50 1.37 3.29
Лига Ставок 1.78 2.00 1.45 2.70
Мелбет 1.43 2.66
1XBET 1.33 3.10
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:10
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче.
Гость
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