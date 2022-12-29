«Хетафе» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.12.2022)

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сегодня, 00:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хетафе». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.8. Победа «Мальорки» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.6.

Форма команд

«Хетафе» выиграл только один поединок из пяти последних в Ла Лиге, однако старается цепляться за очки в любой ситуации, чтобы не возвращаться в зону вылета. Перед стартом очередного тура чемпионата коллектив занимает 15 место с 14 баллами и опережает идущего в «красной зоне» ближайшего соперника всего на три очка. В прошлой встрече кубка Испании «Хетафе» обыграл «Диосесаньос» (2:0), а в товарищеской игре уступил «Гвадалахаре» (0:1).

«Мальорка» набрала 10 баллов в пяти последних турах и можно сделать вывод, что дела у команды идут немного живее. Клуб занимает 11 место с 19 баллами и находится всего в пяти пунктах даже от зоны еврокубков. Тем не менее, главная задача у гостей на сезон – сохранить место в Ла Лиге. В кубке Испании «Мальорка» минимально одолела на выезде «Реал Унион» (1:0), а в товарищеской встрече уступила итальянской «Болонье» (1:2).

Информация для ставок

«Мальорка» одержала уже пять побед подряд на выезде

«Хетафе» выиграл только две игры в основное время из десяти последних матчей

«Хетафе» выиграл три из пяти последних матчей с «Мальоркой»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

«Мальорка» неплохо показывает себя в выездных поединках и вполне может побороться за победу в этот футбольный вечер. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на гостей по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.