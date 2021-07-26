ХИК – «Мальме». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (27.07.2021)

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вчера, 20:45

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов нас ожидает игра ХИКа и «Мальме». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.1 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.50, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.26.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.9. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.76

Форма команд

Финский ХИК между матчами Лиги чемпионов провел игру своего чемпионата, где дома имел возможность сыграть с «Хакой», спокойно обыграв ее со счетом 2:0. Дальше была выездная игра с «Мальме», где коллектив проиграл (1:2). Домашний поединок оставляет команде неплохие шансы на проход дальше, нужно только поверить свои силы и показать качественный футбол.

«Мальме» также проводил игру чемпионата после первого матча квалификации Лиги чемпионов и на выезде смог без проблем разобраться с «Мьельбю» (2:0). Шведский коллектив на ходу, радует результатами своих болельщиков, проход в следующий раунд ЛЧ может стать очередной порцией позитивных эмоций.

Информация для ставок

ХИК выиграл 12 из 14 последних матчей во всех турнирах

выиграл 12 из 14 последних матчей во всех турнирах «Мальме» забивает и не проигрывает на выезде три поединка подряд

ХИК забивает дома минимум два гола в шести встречах кряду

забивает дома минимум два гола в шести встречах кряду Общая беспроигрышная серия «Мальме» составляет шесть игр

Прогноз

В этом матче встретятся команды, которые являются лидерами своих чемпионатов. Небольшим фаворитом являются гости, именно они и должны выйти в следующий этап квалификации, но сделать это будет очень непросто. Предполагаем здесь борьбу и голы от обеих команд. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч Кубка России.