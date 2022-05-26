«Химки» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч плей-офф чемпионата России (28.05.2022)

1653569732

26 мая 2022, 15:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа « СКА -Хабаровска» оценивается по 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.67. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.07.

Форма команд

«Химки» смогли спастись от прямого вылета из РПЛ , но в матчах плей-офф за выживание их также ждало сложное испытание. Команда проиграла первый матч этого противостояния в один мяч и теперь на своем стадионе обязана побеждать, а лучше с разницей в несколько мячей. Коллектив в заключительных турах сезона показывал качественную игру, поэтому постарается отыграть минимальное преимущество клуба из Хабаровска. В первом матче «Химки» проиграли сопернику (0:1), а в последнем туре РПЛ обыграли «Спартак» (2:1).

Команде откровенно повезло занять четвертое место, ведь по итогам сезона « СКА -Хабаровск» набрал 65 очков, опередив ближайшего конкурента всего на два пункта. К тому же коллектив смог добиться победы в первой встрече с «Химками» и теперь может позволить себе играть на удержание результата, изредка выбегая в контратаки. В первом матче « СКА -Хабаровск» минимально одолел «Химки» (1:0), а в заключительной встрече ФНЛ крупно уступил «Акрону» из Тольятти (0:3).

Информация для ставок

«Химки» проиграли только три поединка из десяти последних на своем стадионе

« СКА -Хабаровск выиграл четыре из пяти последних встреч в чемпионате России

-Хабаровск выиграл четыре из пяти последних встреч в чемпионате России Пять последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз