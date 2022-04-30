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«Химки» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (01.05.2022)

вчера, 21:26
Химки

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Уфы» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.242.92
Фонбет 2.55 3.25 2.85
Мелбет 2.62 3.36 2.97
1XBET 2.62 3.36 2.97
BetBoom 2.68 3.18 2.90

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.85. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.83.

Форма команд

«Химки» в последних турах чемпионата России набрали ход и теперь стараются спасти свое положение, сохранив место в РПЛ. Команда не проигрывает несколько матчей подряд, что помогло ей выйти уже на 13 место с 28 пунктами, а ближайшему сопернику она проигрывает только по дополнительным показателям. В предстоящем поединке победа над одним из прямых конкурентов даст хорошие шансы команде из Подмосковья сделать еще один шаг к сохранению прописки. В прошлом туре «Химки» оказались сильнее «Крыльев Советов» (4:1), а ранее сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (0:0).

«Уфа» практически лишилась шансов покинуть зону вылета и теперь коллектив может рассчитывать только на места, которые дадут право сыграть в стыковых матах плей-офф, чтобы остаться в РПЛ. Клуб идет на предпоследнем месте и набрал 22 балла, что на шесть пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. В игре с «Химками» коллективу придется рисковать и играть исключительно на победу. Два последних матча «Уфы» завершились поражением от «Урала» (1:2) и ничьей с ЦСКА (1:1).

Информация для ставок

  • «Химки» не проигрывают в чемпионате уже шесть матчей подряд в чемпионате России
  • «Уфа» выиграла три из пяти последних встреч с «Химками»
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.74 1.65 2.33
Фонбет 1.65 2.30
Мелбет 1.69 2.37
1XBET 1.69 2.37
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:03
Победа команды хозяев поля в этом матче.
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