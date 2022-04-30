«Химки» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (01.05.2022)

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вчера, 21:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Химки». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Уфы» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.85. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.83.

Форма команд

«Химки» в последних турах чемпионата России набрали ход и теперь стараются спасти свое положение, сохранив место в РПЛ . Команда не проигрывает несколько матчей подряд, что помогло ей выйти уже на 13 место с 28 пунктами, а ближайшему сопернику она проигрывает только по дополнительным показателям. В предстоящем поединке победа над одним из прямых конкурентов даст хорошие шансы команде из Подмосковья сделать еще один шаг к сохранению прописки. В прошлом туре «Химки» оказались сильнее «Крыльев Советов» (4:1), а ранее сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (0:0).

«Уфа» практически лишилась шансов покинуть зону вылета и теперь коллектив может рассчитывать только на места, которые дадут право сыграть в стыковых матах плей-офф, чтобы остаться в РПЛ . Клуб идет на предпоследнем месте и набрал 22 балла, что на шесть пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. В игре с «Химками» коллективу придется рисковать и играть исключительно на победу. Два последних матча «Уфы» завершились поражением от «Урала» (1:2) и ничьей с ЦСКА (1:1).

Информация для ставок

«Химки» не проигрывают в чемпионате уже шесть матчей подряд в чемпионате России

«Уфа» выиграла три из пяти последних встреч с «Химками»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь команды примерно равны по уровню. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98.