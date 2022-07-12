«Химнасия» — «Колон». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (16.07.2022)

1657608586

12 июля 2022, 09:49

Ставки букмекеров

«Химнасия» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.07. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.75. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.3.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.18. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Химнасия» не смогла удержать место лидера в турнирной таблице Суперлиги Аргентины, однако это вряд ли повлияет на боевой настрой команды добиться высоких мест. Сейчас коллектив имеет в своем активе 14 набранных очков и занимает вторую строчку, отставая от «Ньюэллс Олд Бойз» всего на один пункт. В домашней встрече с середняком чемпионата от хозяев ждут исключительно победы. В прошлом туре «Химнасия» уступила на выезде «Атлетико Тукуман» (0:2), а ранее на своем поле обыграла «Дефенса и Хустисия» (1:0),

У «Колон» дела идут не так, как хотелось бы тренерскому штабу, руководству и болельщикам. Коллектив уже покинул розыгрыш кубкам Либертадорес, но и в чемпионате он испытывает достаточно серьезные проблемы. После семи туров команда занимает лишь 17 место с восемью баллами и нуждается в срочной перезагрузке. В прошлой игре «Колон» смог обыграл «Велес Сарсфилд» в чемпионате (2:1), а ранее в кубке Либертадорес уступил на своем поле «Тальерес Кордоба» (0:2).

Информация для ставок

«Химнасия» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Колон» не одерживает выездных побед на протяжении 13 матчей во всех турнирах

«Химнасия» выиграла три последних домашних поединка с «Колон»

Прогноз

«Химнасия» находится в хорошей физической форме и поражение в прошлом туре было скорее случайностью. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.