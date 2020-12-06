«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (07.12.2020)

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06 декабря 2020, 08:42

«Хоффенхайм» и «Аугсбург» сыграют в десятом туре чемпионата Германии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 7 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

По мнению экспертов букмекерской конторы Фонбет, фаворитом в этой встрече являются хозяева стадиона «ПриЗироу Арена». Ставки на победу «Хоффенхайма» можно разместить с коэффициентом 1.88. Ничья в матче котируется в 4.18, а победа «Аугсбурга» идет за 4.08.

Линия БК также свидетельствует о том, что команды сыграют результативно в атаке. Сделать ставку на ТБ (2,5) можно с котировкой 1.53, а ТМ(2,5) отмечена коэффициентом 2.50.

Форма команд

«Хоффенхайм» не может выиграть в семи турах чемпионата Германии. 29 ноября команда сыграла вничью с «Майнцом» (1:1), а перед этим разделила очки в противостоянии со «Штутгартом» (3:3). Из-за существенного недобора очков «деревенские» опустились на тринадцатую строчку в турнирной таблице.

В Лиге Европы «Хоффенхайм» сыграл вничью в гостях против «Црвены Звезды» (0:0), тем самым гарантировав себе проход в 1/16 финала.

«Аугсбург» в пяти прошлых турах Бундеслиги победил только раз, когда одолел дома «Майнц» (3:1). После этого команда проиграла «Герте» (0:3) и два раза подряд сыграла вничью – «Боруссия» Менхенгладбах (1:1) и «Фрайбург» (1:1). Набрав 12 очков, «фуггеры» заняли восьмое место в рейтинге.

Информация для ставок

· В 12 из 14 домашних матчах «Хоффенхайма» в Бундеслиге прошла ставка на ТБ (2,5)

· «Хоффенхайм» не проигрывал «Аугсбургу» в 9 из 10 предыдущих матчей

· «Аугсбург» не побеждал в четырех прошлых гостевых матчах чемпионата Германии

Прогноз