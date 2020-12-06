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«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (07.12.2020)

06 декабря 2020, 08:42
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«Хоффенхайм» и «Аугсбург» сыграют в десятом туре чемпионата Германии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 7 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

По мнению экспертов букмекерской конторы Фонбет, фаворитом в этой встрече являются хозяева стадиона «ПриЗироу Арена». Ставки на победу «Хоффенхайма» можно разместить с коэффициентом 1.88. Ничья в матче котируется в 4.18, а победа «Аугсбурга» идет за 4.08.

Линия БК также свидетельствует о том, что команды сыграют результативно в атаке. Сделать ставку на ТБ(2,5) можно с котировкой 1.53, а ТМ(2,5) отмечена коэффициентом 2.50.

Форма команд

«Хоффенхайм» не может выиграть в семи турах чемпионата Германии. 29 ноября команда сыграла вничью с «Майнцом» (1:1), а перед этим разделила очки в противостоянии со «Штутгартом» (3:3). Из-за существенного недобора очков «деревенские» опустились на тринадцатую строчку в турнирной таблице.

В Лиге Европы «Хоффенхайм» сыграл вничью в гостях против «Црвены Звезды» (0:0), тем самым гарантировав себе проход в 1/16 финала.

«Аугсбург» в пяти прошлых турах Бундеслиги победил только раз, когда одолел дома «Майнц» (3:1). После этого команда проиграла «Герте» (0:3) и два раза подряд сыграла вничью – «Боруссия» Менхенгладбах (1:1) и «Фрайбург» (1:1). Набрав 12 очков, «фуггеры» заняли восьмое место в рейтинге.

Информация для ставок

· В 12 из 14 домашних матчах «Хоффенхайма» в Бундеслиге прошла ставка на ТБ(2,5)

· «Хоффенхайм» не проигрывал «Аугсбургу» в 9 из 10 предыдущих матчей

· «Аугсбург» не побеждал в четырех прошлых гостевых матчах чемпионата Германии

Прогноз

«Хоффенхайм» сейчас не отличается стабильностью. Команда много пропускает даже в домашних матчах. «Аугсбург» достаточно результативно играет в атаке, поэтому лучше сделать ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.53 по линии букмекерской конторы Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.884.044.10
BetCity 1.77 4.10 4.40
Fonbet 1.75 4.00 4.35
Мелбет 1.74 4.08 4.70
Лига ставок 1.78 4.00 4.20
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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
06 декабря в 08:55
Игрп будет упорной. Ниже 2.5
Real Martan
Real Martan ответ Аpбитр (раскрыть)
06 декабря в 08:52
Но зачем на целые сутки, если я не нарушал правила открыто? Сегодня столько ставок по конкурсу придётся упустить. Пересмотрите решение пожалуйста, я ж не заслужил на целые сутки!
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ sv_1969 (раскрыть)
06 декабря в 08:51
Оформят 2:2
sv_1969
sv_1969
06 декабря в 08:44
Могут ничью оформить
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