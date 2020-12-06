«Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (07.12.2020)

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06 декабря 2020, 00:12

7 декабря состоится заключительный матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Брайтон» и «Саутгемптон». Чьи шансы на успех выглядят предпочтительнее?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити представила свои котировки на матч АПЛ «Брайтон» — «Саутгемптон». Фаворитом идут хозяева с коэффициентом 2,45, ничья представлена котировкой 3,55, а вот победа гостей — 2,98.

Исходя из коэффициентов нельзя дать четкий анализ по тоталу больше или меньше. Коэффициент на тотал меньше 2,5 голов 1,92, а на больше 2,5 мячей — 1,98.

Форма команд

«Брайтон», после неудач на старте сезона, несколько поправил свое турнирное положение и поднялся на 16-ю позицию. На текущий момент команда не проигрывает уже на протяжении трех встреч кряду. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Ливерпулем» (1:1).

«Саутгемптон» после очень неплохого отрезка не может победить уже на протяжении двух встреч – ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1) и поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3). Эти неудачи отбросили команду на шестую позицию в турнирной таблице. Отставание от «Тоттенхэма» составляет четыре очка. Плотность в АПЛ очень серьезная.

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл один из 10 последних домашних матчей

«Саутгемптон» проиграл в одном из 10 последних выездных поединков

В пяти последних встречах этих команд «Саутгемптон» выиграл трижды

Прогноз

Мы считаем, что «Саутгемптон» является фаворитом предстоящего поединка. «Брайтон» крайне неудачно выступает в последних домашних встречах. Тяжело будет гостям победить, но все же шансов у них больше, чем у хозяев.

Предлагаем немного подстраховать свой выбор нейтральной форой (0). В букмекерской конторе Бетсити можно сыграть данный исход с коэффициентом 2,17.