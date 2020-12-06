ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии A (07.12.2020)

06 декабря 2020, 08:30
00:00 / 00:00

«Фиорентина» и «Дженоа» сыграют в матче 10-го тура чемпионата Италии. Мы приготовили прогноз и обзор котировок букмекеров на поденок, который состоится 7 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет считают «Фиорентину» фаворитом матча, который пройдет на стадионе «Артемио Франки». Так, за победу хозяев предложен коэффициент 1.85. Заключить пари на ничейный исход БК предлагает с котировкой 3.90, а гостевая победа «Дженоа» идет за 4.54.

На результативность матча БК предложила практически равную линию. Ставка ТБ(2.5) получила коэффициент 1.94, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Фиорентина» находится возле зоны вылета в турнирной таблице чемпионата Италии. В четырех прошлых турах команда набрала только один зачетный пункт – ничья в матче с «Пармой» (0:0). В трех других встречах коллектив из Флоренции уступил «Роме» (0:2), «Беневенто» (0:1) и «Милану» (0:2). В четырех домашних поединках «фиалки» дважды побеждали и два раза уступали своим соперникам.

«Дженоа» занимает предпоследнее место в общем зачете итальянской Серии A. В текущем сезоне команда одержала только одну победу – две ничьи и шесть поражений. В четырех прошлых турах «грифоны» не набирали очки – «Парма» (1:2), «Удинезе» (0:1), «Рома» (1:3) и «Торино» (1:2). В гостях «Дженоа» забила один гол за четыре встречи – две ничьи и два поражения.

Информация для ставок

  • Четыре прошлых очных встречи команд во Флоренции завершились вничью
  • В 4 из 5 предыдущих встречах соперников на стадионе «Фиорентины» сыграла ставка на ТМ(2,5)
  • «Дженоа» не побеждала в пяти последних выездных матчах чемпионата Италии
  • «Фиорентина» выиграла три из пяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

К предстоящему поединку во Флоренции «Дженоа» подходит с солидными кадровыми потерями. У гостей не сыграет ряд ключевых футболистов, вокруг которых строится игра команды.

Учитывая это, а также мотивацию хозяев прервать серию неудач, предлагаем взять ставку на победу «Фиорентины» с коэффициентом 1.85 по линии букмекерской конторы Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.763.914.98
BetCity 1.67 4.00 5.30
Fonbet 1.70 3.80 5.00
Мелбет 1.66 4.11 5.40
Bettery 1.67 3.90 5.10
Лига ставок 1.69 4.00 5.60
«Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 03:39Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
АЕК – «Пафос». Прогноз на матч чемпионата Кипра (09.12.2020)
Вчера, 11:24Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)
Вчера, 09:47Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:37Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Мидтьюлланд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:12Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Бристоль Сити» — «Блэкберн». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (09.12.2020)
Вчера, 08:40Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
06 декабря в 11:00
Узбеки и то вырастили нападающего!))
rubin kazzzan
rubin kazzzan
06 декабря в 09:52
Пусть узбек ростовский забьёт!!!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 08:34
Дженоа должна победит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100