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«Сочи» — «Ахмат». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (07.12.2020)

06 декабря 2020, 00:31
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7 декабря состоится матч «Сочи» и «Ахмата», который закроет 17-й тур. Есть ли шансы у хозяев поля набрать три очка?

Ставки букмекеров

В матче «Сочи» и «Ахмата» букмекеры не могут определиться с фаворитом противостояния. На текущий момент победа «Сочи» котируется на отметке 2,55, ничья доступна за 3,34, победа гостей — 3,00.

Тотал в этом поединке представлен котировкой 2,5 гола. Больше можно заиграть за 2,34, а меньше за 2,67.

Форма команд

«Сочи» очень неплохой отрезок выдал на старте сезона, но сейчас у команды наметился определенный спад. На текущий момент серия из трех матчей без побед – «Уфа» (1:1), Сочи (1:1), «Урал» (0:1). Как результат, клуб закрепился на восьмой позиции РПЛ.

«Ахмат» не лучшим образом стартовал в сезоне, но все-таки сумел несколько улучшить свои последние результаты, закрепившись на седьмой позиции. Команда не проигрывает уже на протяжении шести поединков. Четыре победы и два ничейных результата. На протяжении двух туров коллектив из Грозного сыграл вничью с лидерами РПЛ – «Зенит» (2:2), «Локомотив» (0:0).

Информация для ставок

  • Между собой команды встречались четыре раза в истории. Две победы на счету «Сочи» и еще два матча завершились вничью
  • «Сочи» не проигрывает на домашней арене на протяжении 13 поединков
  • «Ахмат» выиграл в пяти из 10 последних выездных матчей

Прогноз

Мы считаем, что весьма непросто будет хозяевам продлить свою серию без поражений. «Ахмат» сейчас смотрится очень здорово в противостояниях даже с топовыми соперниками. Ожидаем тяжелую и упорную борьбу, но все же фаворитом для нас являются гости.

Не будем рисковать и сыграем на их победу нейтральную фору (0) с коэффициентом 2,13 в букмекерской конторе Бетсити. В этом поединке ничейный исход не исключен, поэтому страхуем свой выбор.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.202.90
BetCity 2.70 3.20 2.85
Fonbet 2.50 3.25 2.90
Мелбет 2.78 3.20 2.78
Лига ставок 2.75 3.15 2.95
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 07:54
Ахмат победит!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
06 декабря в 05:54
Мутноватый матч!
Introvert
Introvert
06 декабря в 00:55
Будет ничья.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
06 декабря в 00:46
Все может быть! Тотал меньше скорее всего
sv_1969
sv_1969
06 декабря в 00:33
Ахмат может очки увезти
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