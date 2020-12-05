«Десна» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (06.12.2020)

6 декабря встречаются одни из лидеров чемпионата Украины — «Десна» и «Ворскла». Каким будет результат матча?
Ставки букмекеров
В линии букмекерской конторы Мелбет можно встретить следующие коэффициенты на эту встречу:
Победа Десны – 1,87
Ничья – 3,72
Победа Ворсклы – 3,75
Тотал представлен на отметке в 2,5 гола. Аналитики склоняются к верховому поединку. Тотал больше можно заиграть за коэффициент 1,79, а тотал меньше за 2,07.
Форма команд
Обе команды после отличного старта сезона резко сбавили свои обороты. Если в самом начале чемпионата еще верилось, что какие-то клубы сумеют навязать борьбу «Динамо» и «Шахтеру» за чемпионство, то сейчас уже нет.
«Десна» не побеждает уже на протяжении двух туров, из-за чего опустилась на четвертую позицию. Команда уступила «Львову» (0:1) и сыграла вничью с «Колосом» (1:1). Отставание от лидера составляет девять очков. У «Десны» есть четкая задача на этот сезон – финишировать в зоне еврокубков.
«Ворскла» в прошлом туре уступила киевскому «Динамо» (0:2), тем самым отдалившись от лидера на расстояние в семь очков. На сегодняшний день все сложнее полтавчанам даются очки. Сложно сказать, за счет чего удастся навязать борьбу за место в Лиге чемпионов. Максимум для клуба, это борьба за зону Топ-4.
Информация для ставок
- «Десна» выиграла в шести из 10 последних поединков
- «Ворскла» не выигрывает на протяжении пяти последних матчей
- В четырех последних личных встречах команд зафиксированы по два триумфа со стороны обоих коллективов
Прогноз
По нашему мнению, яркой голевой феерии в этом матче ожидать не стоит. Хозяева и гости делают ставку на оборонительную игру. В своем очном противостоянии мы сомневаемся в том, что что-то изменится.
Мы считаем, что хозяева поля за счет преимущества домашнего стадиона, сумеют как минимум не проиграть, и предлагаем подключить к нашей ставке тотал в 3,5 гола.
Предлагаем ставку: «Десна» не проиграет плюс тотал меньше 3,5 мячей с коэффициентом 1,85 в букмекерской конторе Мелбет.
С прогнозом на матч «Заря» — «Днепр-1» можно ознакомиться по ссылке.