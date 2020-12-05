«Десна» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 16:40

6 декабря встречаются одни из лидеров чемпионата Украины — «Десна» и «Ворскла». Каким будет результат матча?

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Мелбет можно встретить следующие коэффициенты на эту встречу:

Победа Десны – 1,87

Ничья – 3,72

Победа Ворсклы – 3,75

Тотал представлен на отметке в 2,5 гола. Аналитики склоняются к верховому поединку. Тотал больше можно заиграть за коэффициент 1,79, а тотал меньше за 2,07.

Форма команд

Обе команды после отличного старта сезона резко сбавили свои обороты. Если в самом начале чемпионата еще верилось, что какие-то клубы сумеют навязать борьбу «Динамо» и «Шахтеру» за чемпионство, то сейчас уже нет.

«Десна» не побеждает уже на протяжении двух туров, из-за чего опустилась на четвертую позицию. Команда уступила «Львову» (0:1) и сыграла вничью с «Колосом» (1:1). Отставание от лидера составляет девять очков. У «Десны» есть четкая задача на этот сезон – финишировать в зоне еврокубков.

«Ворскла» в прошлом туре уступила киевскому «Динамо» (0:2), тем самым отдалившись от лидера на расстояние в семь очков. На сегодняшний день все сложнее полтавчанам даются очки. Сложно сказать, за счет чего удастся навязать борьбу за место в Лиге чемпионов. Максимум для клуба, это борьба за зону Топ-4.

Информация для ставок

«Десна» выиграла в шести из 10 последних поединков

«Ворскла» не выигрывает на протяжении пяти последних матчей

В четырех последних личных встречах команд зафиксированы по два триумфа со стороны обоих коллективов

Прогноз

По нашему мнению, яркой голевой феерии в этом матче ожидать не стоит. Хозяева и гости делают ставку на оборонительную игру. В своем очном противостоянии мы сомневаемся в том, что что-то изменится.

Мы считаем, что хозяева поля за счет преимущества домашнего стадиона, сумеют как минимум не проиграть, и предлагаем подключить к нашей ставке тотал в 3,5 гола.

Предлагаем ставку: «Десна» не проиграет плюс тотал меньше 3,5 мячей с коэффициентом 1,85 в букмекерской конторе Мелбет.

С прогнозом на матч «Заря» — «Днепр-1» можно ознакомиться по ссылке.