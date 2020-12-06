«Эйбар» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (07.12.2020)

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06 декабря 2020, 01:02

7 декабря «Эйбар» и «Валенсия» закроют двенадцатый тур испанской Примеры. Увидим ли мы успех фаворита?

Ставки букмекеров

В матче «Эйбар» — «Валенсия» букмекерская контора Мелбет выставила свои котировки:

Победа Эйбара – 2,45

Ничья – 3,30

Победа Валенсии – 3,06

Аналитики БК Мелбет представили тотал на отметке 2,5 гола. Заиграть больше можно с коэффициентом 2,32, а меньше с 1,68.

Форма команд

«Эйбар» постепенно стабилизирует свою игру. На протяжении трех встреч кряду команда не знает горечи поражений – ничья с «Уэской» (1:1), «Хетафе» (0:0) и победа над «Бетисом» (2:0). На текущий момент «Эйбар» расположился на двенадцатой позиции в таблице Примеры.

«Валенсия» вряд ли довольна стартом сезона. «Летучие мыши» сейчас находятся на 15-й позиции. Отрыв от зоны вылета всего лишь два очка. В ближайших встречах пришло время улучшать качество своей игры. На текущий момент многое не получается у команды. Отсюда ничья с «Алавесом» (2:2) и поражение от «Атлетико» (0:1).

Информация для ставок

«Эйбар» четыре из 10 последних домашних матчей сыграл вничью

«Валенсия» три из 10 последних выездных поединков сыграла вничью

В двух из пяти последних матчей этих команд была зафиксирована ничья

Прогноз

Обе команды находятся в не самой лучшей форме. Сложно кому-то отдать предпочтение. Вероятнее всего, в этом поединке мы увидим упорную борьбу и вряд ли кому-то удастся набрать три очка. Взглянув на статистические показатели последних встреч этих клубов, ставка на ничью выглядит перспективным решением для пари. Два из трех последних матчей «Эйбара» и две из четырех встреч «Валенсии» завершились вничью. Взвесив все за, текущая ставка выглядит весьма перспективно.

Учитывая коэффициент 3,30 в букмекерской конторе Мелбет, мы считаем, что проходить мимо этого пари не самое верное решение.