«Олимпик» — «Рух» Львов. Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 16:50

6 декабря состоится 12-й тур чемпионата Украины, в котором сыграют «Олимпик» и «Рух» Львов. Кому отдать предпочтение?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет небольшим фаворитом матча считает «Олимпик». Коэффициент на их триумф равен 2,07. Ничья представлена котировкой 3,04, а вот победу гостей можно сыграть за 3,88.

Аналитики данной БК считают, что шансы на тотал больше и меньше 2,5 голов в этом поединке практически одинаковы. Заиграть тотал больше можно с коэффициентом 1,87, а тотал меньше за 1,97.

Форма команд

«Олимпик» в этом сезоне вряд ли готов бороться за еврокубки. На текущий момент команда расположилась на девятой позиции. В ее активе 13 набранных очков. В двух турах им не удается отпраздновать победу – ничья с «Мариуполем» (3:3) и поражение от «Ингульца» (1:2).

В этом сезоне «Рух» только повысился в классе. После 11 сыгранных туров в активе команды всего лишь шесть набранных очков. Можно даже не сомневаться, что максимум для коллектива из Львова в этом сезоне, это удачная борьба за выживание. Пока команда является единственным клубом, который не знает вкуса победы в Премьер-Лиге.

На текущий момент у «Руха» серия из четырех ничьих кряду.

Информация для ставок

«Олимпик» выиграл в четырех из 10 последних домашних матчей

«Рух» не пропускает в трех из четырех последних встречах

«Олимпик» пропустил 10 голов в последних шести поединках

Прогноз

Мы считаем, что нас ждет закрытая игра, в которой удачливее окажется та команда, которая сумеет первой открыть счет. В таких случаях целесообразно рассмотреть плюсовую фору. У гостей, по нашему мнению, есть весьма неплохие шансы, чтобы все-таки одержать свою первую победу в сезоне. Хозяева поля не выделяются стабильностью в своей игре.

Играем победу львовского «Руха» с учетом форы (0) мяча с коэффициентом 2,76 в букмекерской конторе Фонбет.

С прогнозом на матч «Заря» — «Днепр-1» можно ознакомиться по ссылке.