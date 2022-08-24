«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (27.08.2022)

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сегодня, 15:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45 Победа «Аугсбург» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Хоффенхайм» после поражения в первом туре, в следующих играх добивался исключительно побед и смог после трех туров набрать шесть баллов. Команда очень рассчитывает побороться за зону еврокубков и поэтому предстоящий матч с не самым стабильным «Аугсбургом» может стать хорошим шансом набрать важные три балла. Два последних поединка «Хоффенхайма» завершились победами над «Байером» (3:0) и «Бохумом» (3:2).

«Аугсбург» не очень удачно стартовал в Бундеслиге, а неожиданная победа над «Байером» была скорее случайностью и проблемами самого клуба из Леверкузена. Таким образом, коллектив имеет в своем активе только три балла и в игре с «Хоффенхаймом» вряд ли будет иметь много шансов у ворот соперника. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл «Майнцу» (1:2), а ранее с тем же счетом выиграл у «Байера» (2:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аугсбург» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

«Аугсбург» проиграл семь из десяти последних матчей «Хоффенхайму»

Девять из десяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно и постарается уже в первом тайме закрыть вопрос о победители. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5), по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.