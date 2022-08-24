«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (27.08.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45 Победа «Аугсбург» оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.
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27 августа 2022, 16:30
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Хоффенхайм» после поражения в первом туре, в следующих играх добивался исключительно побед и смог после трех туров набрать шесть баллов. Команда очень рассчитывает побороться за зону еврокубков и поэтому предстоящий матч с не самым стабильным «Аугсбургом» может стать хорошим шансом набрать важные три балла. Два последних поединка «Хоффенхайма» завершились победами над «Байером» (3:0) и «Бохумом» (3:2).
«Аугсбург» не очень удачно стартовал в Бундеслиге, а неожиданная победа над «Байером» была скорее случайностью и проблемами самого клуба из Леверкузена. Таким образом, коллектив имеет в своем активе только три балла и в игре с «Хоффенхаймом» вряд ли будет иметь много шансов у ворот соперника. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл «Майнцу» (1:2), а ранее с тем же счетом выиграл у «Байера» (2:1).
Информация для ставок
- «Хоффенхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Аугсбург» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде
- «Аугсбург» проиграл семь из десяти последних матчей «Хоффенхайму»
- Девять из десяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно и постарается уже в первом тайме закрыть вопрос о победители. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5), по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.