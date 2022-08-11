«Хоффенхайм» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2022)

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сегодня, 14:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Бохума» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Хоффенхайм» проиграл первый тур нового сезона Бундеслиги и еще не набирал очков. В матче на своем стадионе у команды будет отличный шанс отыграться и сдвинуться с места в новом футбольном году. Матч с «Бохумом» обещает быть интересным и напряженным. Последние две встречи «Хоффенхайма» завершились поражением от «Боруссии» М (1:3) и победой в дополнительное время над «Ридингхаузеном» (2:0).

«Бохум» также не смог набрать очки неделю назад в начавшейся Бундеслиге и уступил на своем поле «Майнцу» (1:2). Теперь команде необходимо настроиться на более сложный поединок и постараться зацепиться за очки. В кубке Германии у коллектива не было проблем с «Викторией» Берлин (3:0).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл лишь один матч из семи последних во всех турнирах

«Бохум» забивал в девяти из десяти последних матчах на выезде

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Хоффенхайм» проиграл «Бохуму» три из четырех последних матчей

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно, и отобрать очки у хозяев поля «Бохуму» будет сложно. Предполагаем, что хозяева одержат сложную победу и наберут три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.