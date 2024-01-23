«Хоффенхайм» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (27.01.2024)

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вчера, 12:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Хайденхайма» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.5. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Хоффенхайм» сильно сдал в результатах и проиграл практически все последние матчи. Команда опустилась на восьмое место с 24 баллами и опережает нынешнего соперника всего на два пункта. В случае поражения хозяева пропустят вперед «Хайденхайм», что может осложнить ситуацию еще больше. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились поражениями от «Фрайбурга» (2:3) и «Баварии» (0:3).

«Хайденхайм» в последнее время неплохо выступает и как для новичка Бундеслиги занимает уверенное девятое место. В активе клуба 22 балла, что на два пункта меньше, чем у «Хоффенхайма». Гости постараются хорошо выглядеть в этом поединке и даже зацепиться за очки, учитывая не самое лучшее состояние оппонента. В прошлом туре «Хайденхайм» поделил очки с «Вольфсбургом» (1:1), а ранее сыграл вничью и с «Хоффенхаймом» (1:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

10 последних домашних матча «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в четырех последних поединках

Прогноз

«Хоффенхайм» имеет не лучшую статистику в последних матчах, но мы предполагаем, что команда настроится на предстоящий поединок. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.