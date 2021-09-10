«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (11.09.2021)

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сегодня, 00:32

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 4 тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» ждет в гости «Майнц», который уверенно начал сезон. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.01. Победа «Майнца» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.89. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Хоффенхайм» смог набрать четыре очка в трех стартовых турах, что является довольно средним результатом. Команда еще несколько лет назад играла в Лиге Чемпионов и теперь хочет повторить свой успех в этом сезоне, однако у коллектива не все получается в игровом процессе и тренерскому штабу необходимо вносить определенные корректировки. В прошлом матче «Хоффенхайм» уступил на выезде «Боруссии» Д (2:3), а немного ранее команда разошлась миром с «Унион Берлин» (2:2).

«Майнц» перед началом очередного тура идет на седьмом месте, имея в активе шесть очков. Коллективу удался хороший старт, однако на этом останавливаться рано и клуб должен продолжать стабильно набирать очки, которые помогут ему закрепиться как минимум в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Последние два матча «Майнца» закончились ничьей с «Карлсруэ» (0:0) и победой над «Гройтер Фюрт» (3:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Майнца» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Хоффенхайм» не проигрывает уже семь матчей подряд на своем поле

Четыре последних матча между клубами закончились исходом «обе забьют»

Шесть последних матчей «Хоффенхайма» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно, и отобрать очки у хозяев поля «Майнцу» будет сложно. Предполагаем, что хозяева одержат сложную победу в 1-2 мяча и заберут три пункта в этом поединке. Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Мелбет.