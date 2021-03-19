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«Хоффенхайм» — «Майнц»: прогноз на матч Бундеслиги (21.03.2021)

вчера, 10:46

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 26-й тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» ждет в гости «Майнц».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.673.90
Лига Ставок 2.00 3.70 3.70
Фонбет 1.90 3.75 3.90
Мелбет 2.02 3.86 3.80
Pin-Up.ru 2.03 3.65 3.90
BetBoom 2.01 3.62 3.86

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.91. Победа «Майнца» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.64. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.36. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Хоффенхайм» не считается стабильной командой, последние игры команды оставляют двоякое впечатление. В прошлом туре коллектив проиграл «Штутгарту» (0:2), а до этого одержал неожиданную победу над «Вольфсбургом». Команда занимает 11-е место в Бундеслиге, не имеет турнирных задач и играет в свое удовольствие.

«Майнц» борется за сохранение прописки в Бундеслиге. В последних 5 играх команда набрала 8 очков, но по-прежнему занимает 19-е место в чемпионате. Если коллектив продолжит набирать очки – проблема вылета из главного чемпионата Германии уйдет стороной. В последнем туре «Майнц» обыграл дома «Фрайбург» (1:0), а до этого сыграл вничью с «Шальке» (0:0).

Информация для ставок

• «Майнц» проиграл только одну игру из последних шести в чемпионате
• Шесть из семи последних официальных матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
• «Майнц» забивал в семи выездных последних встречах из десяти
• «Хоффенхайм» выиграл всего четыре домашних поединка из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

«Майнц» нуждается в очках, поэтому команда приложит все силы, чтобы не уехать с нулем по итогам этого поединка. Рискнем предположить, что гости не проиграют в этой встрече. Сделать ставку на Х2 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.70 1.78 2.14
Лига Ставок 2.21 1.67 1.75 2.09
Мелбет 2.29 1.73
Pin-Up.ru 3.60 1.30 2.25 1.67 1.76 2.11
BetBoom 3.63 1.31 2.26 1.68 1.76 2.12
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:23
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Майнц»
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