«Хоффенхайм» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (22.08.2021)

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вчера, 21:32

«Хоффенхайм» ждет в гости «Унион». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Униона» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Хоффенхайм» очень хорошо сыграл в первом туре, одержав разгромную победу над потенциальным аутсайдером чемпионата. Коллектив очень хочет повторить успех, которого клуб достиг несколько лет назад, а именно — участие в Лиге чемпионов. В первом туре Бундеслиги «Хоффенхайм» обыграл «Аугсбург» (4:0).

«Унион», который недавно усилился игроком «Ливерпуля», несколько дней назад стартовал в Лиге конференций, где одержал уверенную победу и практически гарантировал себе проход в групповую стадию турнира. В чемпионате Германии команда не смогла вырвать победу в первом туре, однако коллектив находится в хорошей физической форме и готов бороться за очки в каждом матче.

Информация для ставок

• «Унион» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

• Пять последних домашних матчей «Хоффенхайма» закончились исходом «обе забьют» и тоталом больше 2.5 мячей

• «Унион» забивал в семи из десяти последних выездных матчей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Мелбет.