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«Хоффенхайм» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (22.08.2021)

вчера, 21:32

«Хоффенхайм» ждет в гости «Унион». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.663.66
Мелбет 2.09 3.66 3.76
1XBET 2.09 3.66 3.76
BetBoom 2.06 3.67 3.62

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Униона» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Хоффенхайм» очень хорошо сыграл в первом туре, одержав разгромную победу над потенциальным аутсайдером чемпионата. Коллектив очень хочет повторить успех, которого клуб достиг несколько лет назад, а именно — участие в Лиге чемпионов. В первом туре Бундеслиги «Хоффенхайм» обыграл «Аугсбург» (4:0).

«Унион», который недавно усилился игроком «Ливерпуля», несколько дней назад стартовал в Лиге конференций, где одержал уверенную победу и практически гарантировал себе проход в групповую стадию турнира. В чемпионате Германии команда не смогла вырвать победу в первом туре, однако коллектив находится в хорошей физической форме и готов бороться за очки в каждом матче.

Информация для ставок

• «Унион» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
• Пять последних домашних матчей «Хоффенхайма» закончились исходом «обе забьют» и тоталом больше 2.5 мячей
• «Унион» забивал в семи из десяти последних выездных матчей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.74 1.71 2.30
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
BetBoom 3.52 1.32 2.19 1.72 1.72 2.19
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STVA 1
STVA 1
вчера в 21:36
Победа Хоффа!
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