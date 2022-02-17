«Хольштайн» — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.02.2022)

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вчера, 15:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хольштайн». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Карлсруэ» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Хольштайн» много потерял на старте чемпионата и сейчас идет только в середине турнирной таблицы, демонстрируя хорошие результаты. В последних пяти турах команда набрала 13 очков и в общей сложности имеет 31 балл. Отставание от лидера составляет 10 пунктов, и чтобы сократить расстояние, клубу необходимо так же продолжать выступления без потерь. В последней игре «Хольштайн» обыграл «Эрцгебирге» (3:2), а ранее минимально одолел «Фортуну» (1:0).

«Карлсруэ» идет в середине таблицы и только в прошлом тура смог прервать свою серию без побед, которая длилась несколько матчей подряд. Команда вряд ли может претендовать с такими результатами на первые три места, тем не менее, тренерскому штабу следует поработать над обороной, которая оставляет желать лучшего (35 пропущенных мячей). Два последних матча «Карлсруэ» закончились победой над «Нюрнбергом» (4:1) и поражением от «Зандхаузена» (0:2).

Информация для ставок

«Хольштайн» не проигрывает девять матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Карлсруэ» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних встреч между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хольштайн» находится в отличной физической форме и пытается догнать упущенные очки на старте чемпионата. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и одержат победу в этом поединке, а поставить на них можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Фонбет.