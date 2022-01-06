«Ибица» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (08.01.2022)

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06 января 2022, 19:02

8 января 2022 года состоится поединок «Ибица — Алькоркон». Игра пройдет в рамках 23-го тура Испанской Сегунды на стадионе «Кан Мисес» на Ибице. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ибица». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.88. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа гостей в 4.80. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ибица» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 28 баллов. У команды шесть побед, десять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 21 мяч и пропустил 24 гола. Всего у «Ибицы» в последних встречах победа над «Фуэнлабрадой» 1:2, а также поражение от «Спортинга» из Хихона 0:2 и ничья с «Жирной» 1:1.

«Алькоркон» идет в нынешнем сезоне на последней, 22-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды две победы, пять ничьих и 15 поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 40 мячей. В последних встречах «Алькоркон» играет очень плохо, команда уступила «Малаге» 0:1, а также сыграла вничью с «Уэской» 0:0 и «Картахеной» 1:1. В последнее время у «Алькоркона» очень плохо с забитыми мячами, клуб не идет в атаку.

Информация для ставок

«Алькоркон» не побеждает вот уже пять игр кряду

«Ибица» выиграла один матч из последних пяти

У «Алькоркона» один забитый мяч за последние три мата

Прогноз



В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — нет, по коэффициенту 1.65. «Алькоркон» очень плохо играет в атаке и не факт, что команда вообще отличиться хотя бы одним забитым мячом в грядущем поединке. Фаворитами являются хозяева, которые в последнее время радуют хорошим футболом.