«Индепендьенте» — «Росарио Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (16.07.2022)

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12 июля 2022, 10:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Индепендьенте». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Росарио Сентраль» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Индепендьенте» проводит ужасный отрезок в чемпионате и смог набрать лишь три очка в последних пяти матчах. С чем связаны такие результаты довольно сложно сказать, однако у тренерского штаба множество работы, которую необходимо проделать, чтобы улучшить результаты и подняться вверх по турнирной таблице, в которой клуб идет двадцать вторым с семью баллами. В прошлом туре «Индепендьенте» уступил «Расинг Клуб» (0:1), а ранее на своем поле проиграл «Платенсе» (1:3).

«Росарио Сентраль» не может похвалиться лучшими результатами, чем у «Индепендьенте». В активе клуба также семь очков и 23 место за счет худших дополнительных показателей. Главной катастрофой команды являются забитые мячи, которых всего три, что является худшим результатом в Суперлиге Аргентины. В прошлом туре «Росарио Сентраль» минимально обыграл «Сармьенто» (1:0), а ранее уступил на выезде аутсайдеру «Альдосиви» (1:2).

Информация для ставок

«Индепендьенте» проиграл три последних матча в чемпионате Аргентины

«Росарио» не набрал ни одного очка в последних семи выездных матчах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды не радуют болельщиков результатами, поэтом предстоящая встреча станет возможностью для каждой резко изменить ситуацию. Предполагаем, что хозяева окажутся более удачливыми и смогут добиться победы в 1-2 мяча. Сделать ставку на успех «Индепендьенте» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.