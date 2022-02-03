«Бенгалуру» — «Джамшедпур». Прогноз на матч индийской Суперлиги (05.02.2022)

1643910720

вчера, 20:52

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой встрече определить было тяжело, и букмекеры решили не отдать преимущество одной из команд. На победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.25. В случае успеха гостей игроков порадует коэффициент 3, а ничья оценивается по коэффициенту 3.44.

Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают за 1.85. Тотал меньше 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Бенгалуру» после 14 сыгранных поединков расположился на четвертом месте и продолжается в упорной борьбе пытаться завоевать место в плей-офф. Команда в последних двух турах держала свои ворота на замке и всухую обыграла дома «Ченнайн» (3:0) и на выезде «Кералу Бластерс» (1:0).

«Джамшедпур» в свою очередь также находится в верхней части таблицы и борется за медали чемпионата. Команда набрала 22 очка после 12 игр и отстает от лидирующего «Хайдарабада» на четыре очка имея две игры в запасе. В минувших двух встречах команда набрала шесть очков, переиграв дома «Гоа» и «Ист Бенгал» с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

«Бенгалуру» не проигрывает восемь матчей кряду (четыре победы и четыре ничьих)

Победная серия «Джамшедпура» насчитывает три встречи

Четыре из пяти минувших очных поединков завершались результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних игр и с участием «Бенгалуру» и с участием «Джамшедпура» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Очные поединки данных клубов не радуют болельщиков множеством опасных атак и забитых голов. Матч очень важен с точки зрения турнирного положения обоих коллективов, а потому рисковать скорее всего команды не будут. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.93.