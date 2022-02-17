«Хайдарабад» — «Гоа». Прогноз на матч индийской Суперлиги (19.02.2022)

1645111440

вчера, 18:24

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с небольшим перевесом в сторону хозяев. Взять победу «Хайдарабада» можно по коэффициенту 2, а в случае успеха гостей зайдет коэффициент 3.2. На ничью же можно загрузить по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Фонбет.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.26. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Хайдарабад» лидирует в чемпионате после 16 проведенных поединков. Команда в прошедшем туре на выезде минимально переиграла «Бенгалуру» (2:1), а матчем ранее не смогла зацепиться за очки в принципиальном противостоянии с ближайшим преследователем «Мохун Баганом» (1:2).

«Гоа» располагается во второй части таблицы и занимает девятое место. В минувшем туре коллектив не смог отобрать очки у одного из лидеров «Мохун Багана» (0:2), но перед этим на выезде удалось безжалостно разгромить «Ченнайн» со счетом (5:0).

Информация для ставок

«Хайдарабад» выиграл четыре из пяти последних поединков

У «Гоа» лишь одна победа в последних семи матчах

Две минувшие очные встречи завершились ничейным результатом

Пять последних игр с участием «Хайдарабада» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этом матче нас ожидает битва, в которой ни одна из команд не желает делиться очками, но «Хайдарабаду» ни в коем случае нельзя терять очки, а потому будет владеть преимуществом и, скорее всего, оформит необходимый для себя результат. Загрузить на победу хозяев можно в БК Фонбет по коэффициенту 2.