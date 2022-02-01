«Ист Бенгал» — «Ченнайн». Прогноз на матч индийской Суперлиги (02.02.2022)

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вчера, 11:27

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдали абсолютное предпочтение ни одному из коллективов. Поставить на победу «Ист Бенгала» можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Фонбет. Загрузить же на успех «Ченнайна» предлагают по 2.3. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.44.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно за 1.9 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.87. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ист Бенгал» на последнем месте в турнирной таблице. Команда демонстрирует неорганизованный футбол и соответственно не может набирать очки в копилку. За 14 матчей было добыто всего девять баллов. В минувших турах команда встречалась с «Мохун Баганом» и «Хайдарабадом» и уступила в двух играх со счетом (1:3) и (0:4).

«Ченнайн» в последнем туре разгромно уступил на выезде «Бенгалуру» со счетом (0:3). Чуть ранее коллектив принимал дома «Норт-Ист Юнайтед» и переиграл его (2:1), оформив три очка в копилку. После 13 поединков команда расположилась на седьмом месте с отставанием в два пункта от зоны топ-4.

Информация для ставок

«Ист Бенгал» не может победить дома в 13 матчах кряду (шесть ничьих и семь поражений)

«Ченнайн» проиграл на выезде три из четырех последних поединков

Три минувшие очные встречи завершились вничью

Три последних игры «Ист Бенгала» и две из трех «Ченнайна» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этом поединке нас ждет сражение двух команд, которые желают взять очки и порадовать своих болельщиков. Гости на данном этапе сезона выглядят предпочтительней, но не факт, что смогут без проблем оформить победу. Предлагаем поверить в обмен голами и сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.