«Ист Бенгал»– «Одиша». Прогноз на матч индийской суперлиги (07.02.2022)

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вчера, 18:12

Ставки букмекеров

Котировки на данное противостояние даются с небольшим перевесом в сторону гостей. Взять победу «Одиши» можно по коэффициенту 1.97 в БК Фонбет. Если победят хозяева, то порадует коэффициент 3.35. На ничью дается коэффициент 3.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.53. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.28. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Ист Бенгал» находится на предпоследней строчке в турнирной таблице и набрал всего 10 очков в 15 матчах чемпионата. Команда в последнем туре расписала голевую ничью с «Ченнайном» (2:2), а чуть ранее проиграла на выезде «Мохун Багану» со счетом (1:3).

«Одиша» сыграла на одну игру меньше, чем соперник, но расположилась двумя строчками выше и занимает восьмое место в турнирной таблице. В последних турах порадовать болельщиков победой не удалось, сначала коллектив проиграл дома лидеру «Хайдарабаду» (2:3), а затем на выезде оформил ничью с «Гоа» (1:1).

Информация для ставок

«Ист Бенгал» не может выиграть дома 14 встреч кряду (семь ничьих и столько же поражений)

«Одиша» выиграла лишь один из пяти последних матчей

Три минувших очных поединка завершились результатом ТБ 3.5

3.5 Четыре последние игры с участием «Ист Бенгала» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Обе команды любят атаковать и не отличаются надежностью в защите. Вероятно, что мы увидим голы от обеих команд, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.53.