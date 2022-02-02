«Керала Бластерс» — «Норт-Ист Юнайтед». Прогноз на матч индийской Суперлиги (04.02.2022)

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02 февраля 2022, 14:43

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев с форой (-1.5) можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 1.95. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 7.8. На ничейный результат дается коэффициент 5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.72. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Керала Бластерс» продолжает борьбу за чемпионство. Команда на данном этапе сезона занимает третьем место в турнирной таблице и отстает от лидера «Хайдарабада» на шесть очков, но имеет две игры в запасе. В минувших турах коллектив сражался на выезде с «Одишей» (2:0) и дома с «Бенгалуру» (0:1).

«Норт-Ист Юнайтед» длительное время не может одержать победу. Затяжная серия негативно сказывается на настроении футболистов и отражается результатах. В последнем матче команда дома без единого шанса уступила «Хайдарабаду» 90:5), а туром ранее расписала выездную ничью с «Мумбаи Сити» (1:1).

Информация для ставок

«Керала Бластерс» проиграл лишь одну из одиннадцати последних игр

Безвыигрышная серия «Норт-Ист Юнайтед» составляет восемь игр (пять поражений и три ничьих)

Пять из шести минувших очных встреч завершились вничью

Четыре из пяти последних матчей с участием «Кералы Бластерс» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Мы станем свидетелем поединка одного из лидеров чемпионата и откровенного аутсайдера. Скорее всего, хозяева возьмут мяч под свой контроль и без проблем оформят три очка. Сделать ставку на уверенную победу «Кералы Бластерс» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.