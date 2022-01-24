ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИндия. Суперлига 2021/2022

«Мумбаи Сити» — «Норт-Ист Юнайтед». Прогноз на матч индийской Суперлиги (25.01.2022)

вчера, 13:36

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры без проблем смогли определиться с фаворитом встречи и дали абсолютное предпочтение хозяевам поля. Загрузить на данный исход можно по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет. Если верите в ничью, то ее предлагают по коэффициенту 4.14, а поставить на сенсационную победу гостей можно по коэффициенту 5.4.

Ставки на футбольные матчи

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 на ТБ 2.5 и коэффициент 2.18 на ТМ 2.5 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Мумбаи Сити» никак не может выбраться из полосы неудач и одержать победу. Результаты команды в последних играх откинули ее на пятое место в турнирной таблице, которое не дает права сыграть в раунде плей-офф. В последних матчах коллектив расписал нулевую ничью с «Ист Бенгалом», а также разгромно проиграл дома «Бенгалуру» (0:3).

«Норт-Ист Юнайтед» также уже длительный период времени не может одержать победу. Команда в минувших турах дважды проиграла, сначала дома «Одише» (0:2), а затем на выезде «Ченнайну» (1:2). После 13 игр замыкает таблицу с девятью очками в активе.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Мумбаи Сити» составляет пять игр, «Норт-Ист Юнайтед» — шесть
  • Минувшая очная встреча закончилась вничью (3:3)
  • В четырех из пяти последних матчах «Мумбаи Сити» пропускал по три мяча
  • Пять из шести последних поединков с участием «Норт-Ист Юнайтед» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке не стоит ожидать футбола высокого качества, но в тоже время оба клуба способны создать опасные моменты у ворот друг друга и обменяться голами. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
2wm957pd7jdx
2wm957pd7jdx
вчера в 20:42
Футбольный клуб «Мумбаи Сити» одержит победу.
sz5njpf93m5b
sz5njpf93m5b
вчера в 20:42
Футбольный клуб «Мумбаи Сити» выиграет матч.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:41
Будет 0:0
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100