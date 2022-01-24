«Мумбаи Сити» — «Норт-Ист Юнайтед». Прогноз на матч индийской Суперлиги (25.01.2022)

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вчера, 13:36

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры без проблем смогли определиться с фаворитом встречи и дали абсолютное предпочтение хозяевам поля. Загрузить на данный исход можно по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет. Если верите в ничью, то ее предлагают по коэффициенту 4.14, а поставить на сенсационную победу гостей можно по коэффициенту 5.4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 на ТБ 2.5 и коэффициент 2.18 на ТМ 2.5 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Мумбаи Сити» никак не может выбраться из полосы неудач и одержать победу. Результаты команды в последних играх откинули ее на пятое место в турнирной таблице, которое не дает права сыграть в раунде плей-офф. В последних матчах коллектив расписал нулевую ничью с «Ист Бенгалом», а также разгромно проиграл дома «Бенгалуру» (0:3).

«Норт-Ист Юнайтед» также уже длительный период времени не может одержать победу. Команда в минувших турах дважды проиграла, сначала дома «Одише» (0:2), а затем на выезде «Ченнайну» (1:2). После 13 игр замыкает таблицу с девятью очками в активе.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Мумбаи Сити» составляет пять игр, «Норт-Ист Юнайтед» — шесть

Минувшая очная встреча закончилась вничью (3:3)

В четырех из пяти последних матчах «Мумбаи Сити» пропускал по три мяча

Пять из шести последних поединков с участием «Норт-Ист Юнайтед» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке не стоит ожидать футбола высокого качества, но в тоже время оба клуба способны создать опасные моменты у ворот друг друга и обменяться голами. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.