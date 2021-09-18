«Ингулец» — «Колос». Прогноз на матч УПЛ (18.09.2021)

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сегодня, 13:23

В восьмом туре чемпионата Украины нас ждет встреча «Ингульца» и «Колоса».

Ставки букмекеров

Игра двух команд из нижней части турнирной таблицы. Котировки букмекеров выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 2.36. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.15. На ничью дается коэффициент 3.14.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.35. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.6.

Форма команд

«Ингулец» на старте сезона чередует победы с неудачами. После двух побед последовали два поражения. В седьмом туре команда отправилась в гости к «Александрии» и проиграла с минимальным счетом (0:1), туром ранее была в гостях у «Зари», но ничего не смогла навязать луганскому коллективу — поражение (1:3).

«Колос» лихорадит, команда абсолютно не может найти свою игру после вылета из квалификации еврокубков. Не помогла и смена тренера, новый коуч не сумел настроить футболистов на игру с последней командой чемпионата и сгорел со счетом (1:3). Туром ранее было еще более унизительное поражение от киевского «Динамо» со счетом (0:7).

Информация для ставок

• «Ингулец» выиграл всего два раза в последних девяти поединках

• Серия без побед «Колоса» насчитывает шесть матчей

• Три из четырех крайних игр «Ингульца» завершились результатом ТБ 2.5

• Последние две очные встречи завершились нулевой ничьей

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Мелбет.