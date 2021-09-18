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«Ингулец» — «Колос». Прогноз на матч УПЛ (18.09.2021)

сегодня, 13:23

В восьмом туре чемпионата Украины нас ждет встреча «Ингульца» и «Колоса».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.403.243.15
Фонбет 2.40 3.25 3.10
Мелбет 2.60 3.02 2.77
1XBET 2.34 3.12 3.06
BetBoom 2.64 3.05 2.75

Ставки букмекеров

Игра двух команд из нижней части турнирной таблицы. Котировки букмекеров выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 2.36. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.15. На ничью дается коэффициент 3.14.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.35. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.6.

Форма команд

«Ингулец» на старте сезона чередует победы с неудачами. После двух побед последовали два поражения. В седьмом туре команда отправилась в гости к «Александрии» и проиграла с минимальным счетом (0:1), туром ранее была в гостях у «Зари», но ничего не смогла навязать луганскому коллективу — поражение (1:3).

«Колос» лихорадит, команда абсолютно не может найти свою игру после вылета из квалификации еврокубков. Не помогла и смена тренера, новый коуч не сумел настроить футболистов на игру с последней командой чемпионата и сгорел со счетом (1:3). Туром ранее было еще более унизительное поражение от киевского «Динамо» со счетом (0:7).

Информация для ставок

• «Ингулец» выиграл всего два раза в последних девяти поединках
• Серия без побед «Колоса» насчитывает шесть матчей
• Три из четырех крайних игр «Ингульца» завершились результатом ТБ 2.5
• Последние две очные встречи завершились нулевой ничьей

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.72 1.63 2.32
Мелбет 1.55 2.44
1XBET 1.71 2.22
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Все комментарии
apf5kd6g92wc
apf5kd6g92wc
сегодня в 17:22
Футбольный клуб «Колос» (Ковалевка) с победой!
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