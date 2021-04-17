«Ингулец» — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Украины (18.04.2021)

В 22-м туре УПЛ «Ингулец» сыграет на своем поле с «Рухом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.
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сегодня, 14:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает предпочтение «Ингульцу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Руха» оценивается в 2.8, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.45.
Букмекеры предлагают коэффициент 1.89 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» котируется в 1.7.
Форма команд
«Ингулец» после серии удачных матчей в последних двух турах не смог набрать очки, проиграв «Мариуполю» (3:4) и «Заре» (0:2). Команда занимает 10-е место, имея в активе 19 очков. От зоны вылета коллектив отделяет всего четыре очка.
У «Руха» дела обстоят немного хуже. Команда всего на очко опережает последний клуб чемпионата Украины и в ближайших матчах будет бороться за сохранение прописки в УПЛ. В прошлом туре «Рух» выиграл у «Миная» (2:0), а до этого так же проиграл «Заре» (0:2).
Информация для ставок
- «Рух» выиграл два из последних семи матчей УПЛ
- «Ингулец» не проигрывает на своем поле три матча подряд
- Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех последних очных встреч команд завершились ничейным результатом
Прогноз
«Ингулец» выглядит гораздо предпочтительнее своего соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25.