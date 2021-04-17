«Ингулец» — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Украины (18.04.2021)

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вчера, 05:48

В 22-м туре УПЛ «Ингулец» сыграет на своем поле с «Рухом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает предпочтение «Ингульцу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Руха» оценивается в 2.8, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.89 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» котируется в 1.7.

Форма команд

«Ингулец» после серии удачных матчей в последних двух турах не смог набрать очки, проиграв «Мариуполю» (3:4) и «Заре» (0:2). Команда занимает 10-е место, имея в активе 19 очков. От зоны вылета коллектив отделяет всего четыре очка.

У «Руха» дела обстоят немного хуже. Команда всего на очко опережает последний клуб чемпионата Украины и в ближайших матчах будет бороться за сохранение прописки в УПЛ . В прошлом туре «Рух» выиграл у «Миная» (2:0), а до этого так же проиграл «Заре» (0:2).

Информация для ставок

«Рух» выиграл два из последних семи матчей УПЛ

«Ингулец» не проигрывает на своем поле три матча подряд

Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних очных встреч команд завершились ничейным результатом

Прогноз

«Ингулец» выглядит гораздо предпочтительнее своего соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25.