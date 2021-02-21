«Ингулец» — «Ворскла»: прогноз на матч чемпионата Украины (21.02.2021)

Интересную встречу двух коллективов подарит нам 15-й тур чемпионата Украины. «Ингулец» является номинальным хозяином, но сыграет с «Ворсклой» на ее поле по техническим причинам.
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2 : 2
завершен
сегодня, 15:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ворскла». Поставить на победу команды можно с коэффициентом 1.81. Победа ФК «Ингулец» оценивается в 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.
Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.23. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.66. Вероятность того, что команды обменяются голами, оценивается с коэффициентом 2.04.
Форма команд
«Ингулец», как и все остальные команды чемпионата, сыграли только один тур после зимнего перерыва. Команда уступила на выезде «Днепру» (0:2) и опустилась на 12-е место, имея на одно очко больше, чем последняя команда чемпионата. Ранее клуб готовился ко второй половине сезона через товарищеские матчи.
«Ворксла» начала вторую половину сезона с ничейного результата в матче с «Рухом» из Львова. Последние результаты клуба до перерыва также оставляли желать лучшего. «Ворскла» на данный момент занимает четвертую позицию, но имеет серию без побед из нескольких матчей.
Информация для ставок
• «Ворскла» не может выиграть уже четыре матча в чемпионате Украины
• «Ингулец» выиграл всего один матч из последних десяти в чемпионате
• «Ворскла» только в двух из десяти последних матчей на выезде забивала больше одного гола
• В первом круге чемпионата «Ворскла» победила «Ингулец» (2:0)
Прогноз
«Ворскла», являясь номинальным гостем, сыграет на своем поле против новичка УПЛ. У команды есть все шансы прервать свою серию без побед и продолжить борьбу за бронзовые медали чемпионата. Сделать ставку на победу полтавской команды можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.81.