«Интер» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Интера» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.
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завтра, 22:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.67. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.
Форма команд
«Интеру» не повезло с жеребьевкой Лиги Чемпионов, ведь из такой группы достаточно сложно выйти, однако это возможно. В ближайшем матче у итальянского коллектива будут появляться шансы и при должной дисциплине, подопечные Симоне Индзаги будут иметь шансы зацепиться за очки. В чемпионате «черно-синие» идут только на седьмом месте с девятью набранными баллами. В прошлом матче «Интер» проиграл в чемпионате «Милану» (2:3), а немного ранее одолел на своем поле «Кремонезе» (3:1).
«Бавария» также изредка теряет очки в чемпионате, но в целом выглядит достаточно стабильно. Немецкий клуб является главным фаворитом этой группы и уже в первом матче намерен осложнить жизнь одному из своих соперников. В Бундеслиге мюнхенские футболисты набрали 11 очков и занимают третье место, отставая от лидеров всего на один балл. В прошлом туре «Бавария» разошлась миром с «Унионом» (1:1), а ранее не смогла дожать «Боруссию» М (1:1).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Интера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бавария» не проигрывает уже 11 матчей подряд
- Команды обменялись тремя победами каждая за последние шесть личных встреч
Прогноз
«Интер» не смотрится грозно на фоне «Баварии», и мы предполагаем, что немецкий гранд одержит верх в этом поединке. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.