«Интер» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.09.2022)

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вчера, 16:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Интера» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.67. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Интеру» не повезло с жеребьевкой Лиги Чемпионов, ведь из такой группы достаточно сложно выйти, однако это возможно. В ближайшем матче у итальянского коллектива будут появляться шансы и при должной дисциплине, подопечные Симоне Индзаги будут иметь шансы зацепиться за очки. В чемпионате «черно-синие» идут только на седьмом месте с девятью набранными баллами. В прошлом матче «Интер» проиграл в чемпионате «Милану» (2:3), а немного ранее одолел на своем поле «Кремонезе» (3:1).

«Бавария» также изредка теряет очки в чемпионате, но в целом выглядит достаточно стабильно. Немецкий клуб является главным фаворитом этой группы и уже в первом матче намерен осложнить жизнь одному из своих соперников. В Бундеслиге мюнхенские футболисты набрали 11 очков и занимают третье место, отставая от лидеров всего на один балл. В прошлом туре «Бавария» разошлась миром с «Унионом» (1:1), а ранее не смогла дожать «Боруссию» М (1:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Интера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» не проигрывает уже 11 матчей подряд

Команды обменялись тремя победами каждая за последние шесть личных встреч

Прогноз

«Интер» не смотрится грозно на фоне «Баварии», и мы предполагаем, что немецкий гранд одержит верх в этом поединке. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.