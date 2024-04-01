«Интер» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (01.04.2024)

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сегодня, 09:05

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.22. Поверить в успех «Эмполи» можно по коэффициенту 14. На ничью в матче можно поставить по 7.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.82. На ТМ 3 коэффициент меньше и достигает 1.98.

Форма команд

«Интер» далеко ушел от своих оппонентов и может спокойно доигрывать сезон, набирая очки в матче за матчем и даже пару осечек вряд ли заставят нервничать болельщиков. Миланский клуб лидирует в Серии А с 76 баллами и опережает на 11 пунктов ближайшего соперника. В матче с одним из аутсайдеров у хозяев не должно возникнуть проблем. Два последних поединка «Интера» в чемпионате Италии завершились ничьей с «Наполи» (1:1) и победой с «Болоньей» на выезде (1:0).

«Эмполи» в трех последних турах не набирал очков и над клубом снова грозит угроза вылета. Сейчас команда только за счет лучших дополнительных показателей обходит «Фрозиноне» с 25 баллами и не попадает в зону вылета. Вполне вероятная потеря очков с «Интером» наверняка придет клуб к потере своего места. В прошлом туре «Эмполи» проиграл «Болонье» (0:1), а ранее с тем же счетом уступила «Милану» (0:1).

Информация для ставок

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эмполи» забивал в семи из десяти последних матчей на выезде

«Интер» выиграл три из пяти последних матча у «Эмполи»

Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.