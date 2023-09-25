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«Интер» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (27.09.2023)

вчера, 20:13
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех «Сассуоло» можно по коэффициенту 9. На ничью в матче можно поставить по 5.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.325.989.28
Лига Ставок 1.36 5.80 8.00
Pari 1.33 5.80 9.00

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2. На ТМ 3.5 коэффициент меньше и достигает 1.82.

Форма команд

«Интер» на данный момент является лидером Серии А и единственной командой, которая показывает максимальный результат после пяти туров со старта сезона. Команда Индзаги много забивает за исключением последних двух матчей и наверняка настроена добыть очередную победу в элитном дивизионе, не подвергая сомнению свою позицию. В прошлом туре «Интер» минимально одолел «Эмполи» (1:0), а в Лиге Чемпионов поделил очки с «Реалом» Сосьедад (1:1).

«Сассуоло» не очень удачно начал старт сезона, однако статусная победа в прошлом туре над «Ювентусом» (4:2) дает веру болельщикам, что их любимая команда может исправить ситуацию уже в ближайшее время. Сейчас коллектив идет лишь на 12 месте и имеет в своем активе 12 баллов. В еще одном матче чемпионата Италии «Сассуоло» довольно неожиданно и крупно проиграл на выезде «Фрозиноне» (2:4).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих
  • «Сассуоло» проиграл четыре из шести последних встреч в чемпионате Италии
  • «Интер» выиграл четыре из пяти последних матча у «Сассуоло»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.41 2.41 1.61
Лига Ставок 2.38 1.59
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:15
Только Интер, только победа и тм 3,5!
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