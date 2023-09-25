«Интер» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (27.09.2023)

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вчера, 20:13

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех «Сассуоло» можно по коэффициенту 9. На ничью в матче можно поставить по 5.8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2. На ТМ 3.5 коэффициент меньше и достигает 1.82.

Форма команд

«Интер» на данный момент является лидером Серии А и единственной командой, которая показывает максимальный результат после пяти туров со старта сезона. Команда Индзаги много забивает за исключением последних двух матчей и наверняка настроена добыть очередную победу в элитном дивизионе, не подвергая сомнению свою позицию. В прошлом туре «Интер» минимально одолел «Эмполи» (1:0), а в Лиге Чемпионов поделил очки с «Реалом» Сосьедад (1:1).

«Сассуоло» не очень удачно начал старт сезона, однако статусная победа в прошлом туре над «Ювентусом» (4:2) дает веру болельщикам, что их любимая команда может исправить ситуацию уже в ближайшее время. Сейчас коллектив идет лишь на 12 месте и имеет в своем активе 12 баллов. В еще одном матче чемпионата Италии «Сассуоло» довольно неожиданно и крупно проиграл на выезде «Фрозиноне» (2:4).

Информация для ставок

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих

«Сассуоло» проиграл четыре из шести последних встреч в чемпионате Италии

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матча у «Сассуоло»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.