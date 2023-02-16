«Интер» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (18.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.5. Поверить в успех «Удинезе» можно по коэффициенту 6.4. На ничью в матче можно поставить по 4.3.
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18 февраля 2023, 22:45
суббота
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83. На ТМ 2.5 коэффициент несколько больше и достигает 1.97.
Форма команд
«Интер» играет достаточно стабильно, но в последнее время имеет проблемы с реализацией моментов, что не позволяет в некоторых встречах добирать очки. Перед стартом очередного тура подопечные Симоне Индзаги занимают второе место с 44 баллами и отстают от лидера на 15 пунктов, что отыграть практически невозможно. В последней игре «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» (0:0), а ранее переиграл в дерби «Милан» (1:0).
«Удинезе» выиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате Италии и не может похвалиться большими успехами в последнее время. Команда занимает восьмое место с 30 баллами за счет былых заслуг, а игра с «Интером» обещает быть интересной, ведь миланский клуб захочет взять реванш за поражение в первом круге. Два последних матча «Удинезе» завершились ничьей с «Сассуоло» (2:2) и поражением от «Торино» (0:1).
Информация для ставок
- Шесть из семи последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Удинезе» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Интер» выиграл три из четырех последних матчей с «Удинезе»
Прогноз
«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе к «сине-черных» не будет проблем с результатом. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.