«Интер» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (18.02.2023)

1676536728

сегодня, 11:38

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.5. Поверить в успех «Удинезе» можно по коэффициенту 6.4. На ничью в матче можно поставить по 4.3.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83. На ТМ 2.5 коэффициент несколько больше и достигает 1.97.

Форма команд

«Интер» играет достаточно стабильно, но в последнее время имеет проблемы с реализацией моментов, что не позволяет в некоторых встречах добирать очки. Перед стартом очередного тура подопечные Симоне Индзаги занимают второе место с 44 баллами и отстают от лидера на 15 пунктов, что отыграть практически невозможно. В последней игре «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» (0:0), а ранее переиграл в дерби «Милан» (1:0).

«Удинезе» выиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате Италии и не может похвалиться большими успехами в последнее время. Команда занимает восьмое место с 30 баллами за счет былых заслуг, а игра с «Интером» обещает быть интересной, ведь миланский клуб захочет взять реванш за поражение в первом круге. Два последних матча «Удинезе» завершились ничьей с «Сассуоло» (2:2) и поражением от «Торино» (0:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Интера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Удинезе» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Интер» выиграл три из четырех последних матчей с «Удинезе»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе к «сине-черных» не будет проблем с результатом. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.